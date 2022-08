Quer mudar de carreira? Tudo que você precisa saber antes de fazer a transição

Uma pesquisa realizada pelo site de empregos Indeed mostrou que 41% dos entrevistados sentem que suas profissões estão se tornando obsoletas. Parte dessa percepção se deve ao avanço da tecnologia nos últimos 15 anos, que impactou nas características do mercado de trabalho e também nos formatos como as pessoas trabalham hoje.

De acordo com o diretor de Vendas da Indeed Felipe Calbucci, hoje, muitas funções que eram desempenhadas por muitos, podem ser feitas da mesma forma por uma única pessoa ou máquina, com a ajuda da tecnologia. Aliado a isso, profissões novas estão surgindo por causa das novas tecnologias. “Um dos fatores que leva algumas pessoas a pensar que suas profissões estão se tornando obsoletas é o desenvolvimento da tecnologia e da automação”, explica.

A mentora de executivos Liris Gonçalves já esteve na liderança de grandes empresas e diz que o número de novos cursos e formações que surgem a cada ano, comprova a frenética mudança no mercado de trabalho. “Há pouco tempo não havia Social Media, Marketing Digital e tantas outras profissões que surgiram com a evolução do digital”, analisa.

Liris Gonçalves defende que profissões tradicionais não estão ultrapassadas, mas encontraram novas formas de atuar no mundo atual (Foto: Divulgação)

Para ela, isso não significa que as profissões tradicionais estão ultrapassadas, mas que estão sendo atualizadas. Aliado a isso, surgem novas formas de atuar nelas, que não sejam substituíveis por inteligência artificial.

Liris destaca ainda que, anteriormente, as empresas valorizavam o tempo de casa e a fidelidade. “Eles formavam seus profissionais e esperavam tempo para ter o retorno do investimento. Hoje, as empresas buscam os melhores profissionais já prontos no mercado”, explica, pontuando que os melhores profissionais são os que constroem sua reputação, investem em sua marca pessoal e investem em si mesmos. “São os que se reinventam e se mantêm atualizados. São eles os profissionais mais desejados!”, complementa.

Mudanças

Liris reconhece que mudar de profissão exige auto conhecimento e boa leitura do mercado para identificar pontos fortes e para quais demandas de mercado poderiam ser úteis. “É necessário construir uma autoridade na nova carreira. Para isto, precisa aprender a se divulgar e a gerir sua marca pessoal. Saber como se posicionar no mercado para se diferenciar da concorrência. Aprender a cuidar de sua imagem de forma estratégica para reforçar a mensagem de seu posicionamento”, ensina.

Para mudar de carreira, Felipe Calbucci acredita que, inicialmente, é preciso identificar quais atividades preferidas e, à partir desse diagnóstico, fazer uma lista. “Vale descobrir em quais profissões a pessoa se ver realizada, se há vontade de interagir ou trabalhar sozinhos, qual o formato mais agrada: o remoto ou presencial. Observando quais aspectos são satisfatórios e em qual carreira, é possível exercê-los”, orienta.

Aliado a isso, o representante do Indeed sugere que o profissional verifique qual o salário médio desse novo cargo e se certifique se isso se adequar a uma mudança de vida. “É muito importante organizar a vida financeira, preparando para possíveis mudanças orçamentárias, normais quando se inicia uma carreira”, reforça.

Para Calbucci, o terceiro passo é buscar o ‘emprego dos sonhos’ ou seja: uma nova carreira que contenha essas micro características listadas. “Por isso, é fundamental pesquisar e reunir informações sobre a área da carreira em potencial com o objetivo de combinar essas micro características com o emprego dos sonhos”, diz.

Experiências anteriores

O representante da Indeed lembra ainda que algumas habilidades de carreiras anteriores podem ser transferíveis e funcionam como uma vantagem para um profissional com muitos anos de experiência. “Mesmo que a nova carreira seja muito diferente da anterior, habilidades sociais como comunicação e resolução de problemas podem ser úteis em muitos campos. Além disso, deve-se considerar que uma mudança de caminhos pode exigir uma nova rotina, nesse caso a pessoa poderá se ajustar ao seu cotidiano”, complementa.

Para a mentora, a dica vale especialmente para os profissionais mais maduros, que possuem pudor em se expor nas redes sociais. “O que muitos veem como “exibicionismo” é a chave mais poderosa na mudança de área!”, afirma.

Liris lembra que o preconceito com o profissional mais velho existe e a acomodação também. “É fácil para quem é mais maduro provar que está atualizando? Certamente. Até porque muitos não estão. Quem se julga “produto acabado” pode realmente ‘acabar’ ”, diz, citando o exemplo de Abílio Diniz, que entrou no Tik Tok aos 83 anos.

Retorno

O diretor de vendas lembra que uma redução salarial pode ser temporária. “Embora as mudanças na remuneração possam ser desafiadoras, elas podem valer a pena para uma carreira que o satisfaça”, salienta.

Felipe Calbucci afirma que após os altos e baixos dos últimos anos, as ofertas de emprego nos setores de tecnologia são as que mais crescem e as mais difíceis de preencher. “A transformação digital acelerada pela pandemia fez com que as vagas no setor aumentassem em todo o mundo, e além da falta de profissionais qualificados, as empresas também precisam trabalhar para reter os talentos que podem recrutar, principalmente desenvolvedores”, explica.

Para o futuro bem próximo, ele acredita que os profissionais e as empresas tenderão a preferir um ambiente de trabalho saudável, com iniciativas de saúde mental, horários flexíveis e trabalho remoto. “Vemos que as empresas que têm um propósito e valores fortes estão na vanguarda quando se trata de atrair e reter talentos”, completa.

Líris finaliza destacando que não existe realização profissional sem esforço, mas este esforço deve ser inteligente e focado onde há mais chance de dar certo. “Negar este caminho é ir em direção a uma provável frustração”.