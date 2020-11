Quer ser digital influencer? Especialista na área dá algumas dicas

Influenciadora digital e empresária, Lelê Saddi foi a convidada de Joca Guanaes na última edição do Segundou e deu algumas dicas para quem quer se tornar um influenciador ou influenciadora digita. As dicas também servem para marcas que querem mergulhar no mundo digital para alavancar as suas vendas.

Foram três dicas que ela julgou como fundamentais: a primeira delas é ser verdadeiro com seguidoras e seguidores. Quem deseja mergulhar neste mundo corre um risco muito grande em querer ser um personagem diferente do que a pessoa é, ou do que o seu trabalho representa.

Logo depois, Lelê afirmou que é necessário estar próximo dos seguidores: investir e ser atenciosa para perguntar o que quer ver, o que acha das coisas que posta e saber quais os temas a maioria dos seus seguidores estão interessados em ouvir.

"A rede social é um cartão de visitas do seu trabalho, principalmente para quem trabalha com imagem", disse Lelê.

Aos 32 anos, a influenciadora é em Administração com Ênfase em Marketing pela ESPM, Lelê fundou sua E-Mag de lifestyle, o We Pick em 2012, depois de ter passado quatro anos escrevendo um blog pessoal. O We Pick aborda diversos assuntos como moda, beleza, viagem, celebridades, saúde e conta com diversos colunistas especializados em suas áreas. Além disso, tem um shop que funciona como uma vitrine com uma curadoria especial de marcas start ups e consolidadas.

Em seu perfil no Instagram, onde Lelê se comunica com 407 mil pessoas, sobre diversos assuntos de lifestyle assim como carreira e empreendedorismo para incentivar o empoderamento feminino, entrevistando cases do mercado e dando dicas/sugestões de como alavancar seus negócios através das redes sociais.

É com esse background que ela chega à terceira das três dicas sagradas: se aprofundar no conteúdo que você quer passar para os seus clientes, seguidores e fãs.

Para Lelê, qualquer marca precisa se posicionar com causas da sociedade e que a pandemia chegou para acelerar um processo: o de tornar necessário o posicionamento de influencers e marcas na preocupação de cuidar do outro.

"Ser influenciador digital traz uma responsabilidade muito grande porque você pode influenciar a vida de uma pessoal positivamente ou negativamente. É preciso ser muito responsável e atento a tudo que se comunica", disse a especialista.

Em maio de 2020, Lelê lançou seu primeiro grupo de mentoria que já sobre negócios e influência digital com a participação de ao todo 60 mulheres que querem potencializar suas carreiras e businesses.

Ela tem sua agência de Marketing - We Pick Agency - que é focada no mercado de bens de consumo e serviços que buscam se posicionar no segmento de luxo e moda. A agência foi criada em 2014 para desenvolvimento de projetos exclusivos e customizados conforme a necessidade da marca. O trabalho vai desde a criação de uma marca pelo ponto de partida, até uma ação pontual como o co-branding de duas marcas com posicionamentos sinérgicos para amplificar a divulgação.

Entre outros serviços prestados estão estratégias de comunicação, projetos especiais, planejamento de influencers, e tem entre seus clientes Johnson&Johnson, L'Oreal, Eudora, Unilever, Nespresso, Dove, Tresemme entre outros.

Confira o papo completo no vídeo abaixo: