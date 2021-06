Quer ser vizinho de Ivete? Saiba quanto custa um apê no Morada dos Cardeais

Basta um taxista passar pela esquina da Avenida Sete com o Largo do Campo Grande que ele irá apontar para um prédio alto e bege, e anunciar ao turista a bordo: "esse é o prédio de Ivete Sangalo".

Por conta de sua moradora ilustre, o Morada dos Cardeais ascendeu ao posto de ponto turístico de Salvador (ao menos informalmente), transformando-se em um dos mais icônicos e famosos da capital baiana.

O edifício tem 33 andares e está localizado na entrada do Corredor da Vitória, região com o metro quadrado mais caro da cidade. Ele foi entregue em 2004, pela Odebrecht, e recebeu este nome pois foi construído no local onde os cardeais de Salvador moravam desde quando o Brasil era império.

São dois apartamentos por andar, cada um com 355 m², divididos em quatro suítes, duas varandas, lavabo, duas dependências, salas e muito mais. Tudo isso, claro, com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos.

Veveta, esperta, tratou logo de comprar duas unidades e juntá-las num ‘super-apê’ de 710 m², onde ela abriga até seu estúdio particular.

Para garantir todo esse luxo, os compradores precisam desembolsar entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões por alguma das unidades à venda. O preço varia de acordo com o estado do imóvel e o seu andar - quanto mais alto, mais caro.

“Lá é um empreendimento fantástico. Um dos mais belos e luxuosos de Salvador. Além da vista e estrutura, também oferece uma mobilidade facilitada por possuir duas entradas, uma no Campo Grande e outra na Gamboa. É um imóvel sem pontos negativos”, analisa o corretor Arthur Pimentel.

Píer

Na área externa do prédio, estrutura completa: quadra, piscina, academia... No entanto, o grande destaque fica para o teleférico que desemboca num píer exclusivo na Baía.

Foi lá, inclusive, que Ivete conheceu o marido, Daniel Cady. O nutricionista tinha um amigo vizinho da cantora e costumava ir até o Morada dos Cardeais para remar. Em um desses treinos, o rapaz chamou a atenção de Mainha. O frete virou romance e os pombinhos estão juntos há mais de 10 anos.

Veja fotos do prédio

Vizinho de famoso

Durante a pandemia, Ivete está passando mais tempo em sua mansão na Praia do Forte ao lado do marido e dos filhos Marcelo, Helena e Marina. No entanto, quando está em Salvador, ela costuma curtir bastante toda a estrutura do prédio. O maridão, por sua vez, segue praticando suas remadas no píer onde fisgou Veveta.

A relação entre Ivete e a maioria dos vizinhos é boa, com eles dizendo que a artista é “simpática igual na televisão”. Mas isso não impediu alguns desentendimentos entre os moradores.

Dois casos ficaram bastante conhecidos. Em 2016, moradores reclamaram da presença de crianças da Gamboa, comunidade vizinha ao empreendimento, entrando no prédio para brincar com Marcelinho. Dois anos depois, em 2018, foi a vez de um pocket show da cantora na entrada do edifício causar reclamações por conta do barulho, apesar da apresentação ter tido autorização prévia do condomínio.

“Quando levo clientes para olhar algum prédio de lá, eu não menciono que Ivete é uma das moradoras, pois tem gente que não gosta de ser vizinho de famoso, apesar de Ivete ser uma pessoa muito querida”, contra Arthur Pimentel, dizendo que, além da estrela da música, por lá também moram deputados e empresários.