Quer ver os filmes do Oscar? Corra, que ainda dá tempo

Oscar é que nem Copa do Mundo: você pode até dizer que não tá nem aí, mas quando chega a hora... você se pega na TV, esperando pelo resultado e até dando seus palpites. E neste domingo acontece a 92ª edição da mais importante premiação do cinema, que será transmitida pelo TNT na TV por assinatura a partir das 20h30 e na Globo, por volta das 0h30. No Globoplay e no G1, a transmissão começa às 20h.

Mas, se você ainda não assistiu aos principais concorrentes, ainda dá tempo de correr para os cinemas, pois muitos deles estão em cartaz em Salvador.

Coringa: Joaquin Phoenix já é considerado o dono da estatueta

O recordista do ano, Coringa, com 11 indicações, incluindo melhor filme e melhor ator (em que Joaquin Phoenix é favoritíssimo), está em uma só sala e será exibido hoje, na Saladearte do MAM, às 20h. Uma outra possibilidade é assitir ao longa dirigido por Todd Phillips em video on demand (VOD): na Net Now e no Google Play Filmes, está por R$ 14,90.

Os outros destaques, com dez indicações cada, são Era Uma Vez em Hollywood, 1917 e O Irlandês. Esse último, de Martin Scorsese, passou por poucas semanas no circuito Saladearte e agora só pode ser visto na Netflix, que produz o longa. Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, está no video on demand, a partir de R$ 11,90. Domingo, às 20h, será exibido no CineMAM, mas o horário choca com o início do Oscar. Vale lembrar que todos esses quatro filmes já citados concorrem a melhor direção, além de melhor filme.

O quinto indicado ao Oscar de diretor é o sul-coreano Bong Joon-Ho, de Parasita, que briga também pelo prêmio de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Um dado surpreendente: nas bolsas de apostas, é o segundo com mais chances de levar o prêmio principal, atrás apenas de 1917, que ganhou o Globo de Ouro. Parasita está em cartaz hoje e amanhã, no Paseo (15h55) e no MAM (17h40). No Museu, somente hoje, 20h30.

Feito raro: Parasita concorre a melhor filme e filme estrangeiro

Os outros candidatos a melhor filme em cartaz são Jojo Rabbit e Adoráveis Mulheres. Completam a lista Ford Vs Ferrari, em VOD, e História de um Casamento, na Netflix.

A Netflix também tem outros concorrentes em categorias menos badaladas: o brasileiro Democracia em Vertigem (indicado a melhor documentário); Perdi Meu Corpo (animação); Klaus (animação) e Dois Papas (ator, ator coadjuvante e roteiro adaptado).

E aí, vai encarar a maratona?

Oscar na TV (domingo, 9): TNT, a partir das 20h30; Globo, a partir de 0h30

Internet: Globoplay e G1, às 20h