'Quero muito agradecer a mim, porque eu não desisti', diz Anitta no Rock in Rio

Em um show cheio de hits, Anitta se apresentou pela primeira vez no palco principal do Rock in Rio neste sábado (5). Em um momento de conversa com o público, ela agradeceu ao público por estar entre as atrações principais. Mas ela aproveitou o momento para agradecer a si mesma também.

"Se eu contar tudo o que eu passei, vocês não acreditariam. Às vezes nem eu acredito. Eu quero muito agradecer a mim, porque eu não desisti", disse.

A apresentação de Anitta começou com um medley de clássicos do funk carioca, como o "Rap da felicidade". Em seguida, ela emendou os Show das Poderosas, Bang, Paradinha, Sua CAra e Downtow.

Ela também cantou algumas músicas eque fez em parcerias como Romance com Safadeza e Contatinho, que gravou com Safadão e Léo Santana, respectivamente. Em todas, o som mecânico foi colocado com as vozes dos cantores.

Ao som de "Favela Chegou", um hit que gravou com Ludmilla, ela desceu do palco para ficar mais perto do público. Elétrica, ela aproveitou para rebolar bastante. A funkeira encerrou o show cantando Onda Diferente.