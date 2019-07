'Questão de honra prendê-lo', diz delegado sobre suspeito de matar ator

O delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes disse nesta quinta-feira (11) que virou uma "questão de honra" prender Paulo Cupertino Matias, suspeito de matar o ator do SBT Rafael Miguel e os pais dele. Fontes é considerado a autoridade máxima da Polícia Civil de São Paulo. O caso completou um mês anteontem, mas Cupertino continua foragido.

"Não diria que estamos perto (de prender o suspeito), ainda é muito difícil responder. Nós estamos rastreando esse indivíduo e, com certeza, na primeira chance que tivermos, nós vamos prendê-lo. É questão de honra prendê-lo o mais rápido possível. Isso (o caso) não foi abandonado. Nós temos grupos na polícia civil que estão rastreando esse indivíduo", afirmou Fontes em entrevista ao "Brasil Urgente", da Band.

Namorada de Rafael e filha do foragido, Isabela Tibcherani usou as redes sociais para criticar a lentidão em prender Cupertino. "1 mês. 1 mês de uma dor sem fim, 1 mês do pior dia das nossas vidas e nada. Nada de respostas, nada de justiça! Até quando? Enquanto não for a família de alguém da elite, enquanto não for alguém desse meio podre, não será dada a devida importância. Varias famílias foram devastadas por esse monstro. Não podemos esquecer", escreveu.

Crime

Cupertino era contra o namoro da filha com o ator. No dia do crime, Rafael Miguel, 22 anos, foi até a casa de Isabela para conversar com os pais dela sobre a relação. Ao chegar no local, acompanhado dos pais, foi atacado por Cupertino, que já saiu de casa armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão. Rafael e os pais morreram no local. O criminoso fugiu logo em seguida.

Rafael autou em novelas como Pé Na Jaca e Cama de Gato, na Globo, além de Chiquititas, no SBT. Também ficou famoso ainda na infância por um comercial na TV em que pedia para a mãe não comprar brócolis.