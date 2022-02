Quitação antecipada do IPVA bate recorde com 385,2 mil pagamentos na BA

Atraídos pelo desconto de 20% para pagamento do IPVA 2022, o dobro do que vinha sendo oferecido pelo Governo da Bahia nos anos anteriores, os contribuintes baianos correram para aproveitar a oportunidade até o prazo final na última quinta-feira (10), instituindo o novo recorde de quitação antecipada. O pagamento foi efetivado por 385,2 mil proprietários de veículos, o que corresponde a um aumento de 122,7% em comparação com o total de 172,9 mil pagamentos registrados no mesmo período em 2021.

Além de ter sido mais que o dobro do ano passado, este é também, de acordo com o diretor de Arrecadação da Sefaz-Ba, Augusto Guenem, o maior volume de pagamentos até 10 de fevereiro, data tradicional instituída pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) para vencimento da cota única do IPVA. A receita do IPVA é dividida meio a meio com os municípios onde os veículos estão emplacados.

Outras oportunidades

Os contribuintes baianos que não pagaram o imposto em cota única ainda dispõem de outras oportunidades em condições mais atraentes que na maioria dos estados. É possível quitar o imposto com 10% de desconto a partir de março, obedecendo o cronograma que leva em conta o número final da placa do veículo, ou ainda parcelar o valor devido em cinco vezes.

A quitação integral do IPVA com 10% de desconto pode ser feita na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo. Este desconto também é o dobro dos 5% oferecidos nos anos anteriores.

Quem optar pelo parcelamento tem a opção de dividir o pagamento do IPVA em cinco vezes. Até 2021, o máximo era três parcelas. Caso não antecipe a quitação nem opte pelo parcelamento, o contribuinte deverá pagar o valor integral do imposto na data da quinta parcela.



Para consultar o cronograma de pagamento do IPVA 2022, o contribuinte pode acessar o www.sefaz.ba.gov.br ou o www.detran.ba.gov.br. Se precisar de esclarecimentos, os canais são o 0800 071 0071 e o faleconosco@sefaz.ba.gov.br.