R$ 400 mil, esse é o preço da Ram 1500 Rebel

As picapes estão em evidência, e a FCA, que é proprietária de marcas como Fiat, Jeep e Ram está comemorando bons resultados. A Fiat conseguiu um ótimo desempenho de vendas com a nova geração da Strada e a Ram contabiliza seu melhor ano no país. Até então, a marca focada em utilitários, só comercializava no mercado brasileiro a 2500. Mas essa picape tem dimensões que a elevam a status de caminhão, tanto que é preciso CNH tipo C para guiá-la.

Repórter do CORREIO acelerou a picape na pista

Para focar no consumidor que quer adotar uma picape para transportar equipamentos esportivos e viajar, a empresa vai comercializar no Brasil a 1500 na configuração esportiva Rebel. Com visual imponente, o modelo será uma opção a SUVs e até mesmo a carros esporte como Chevrolet Camaro e Ford Mustang. Por isso, a marca resolveu chamá-la de premium muscle truck.

A Rebel tem toda preparação para encarar trechos off-road e levar com conforto seus passageiros pela trilha - só de vão livre do solo são 24,9 centímetros. Mas também acelera forte. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 6,4 segundos, ótimo resultado para um veículo com 5,93 metros de comprimento e 2.610 kg.

Para chegar a esse desempenho, os técnicos trabalharam muito bem a aerodinâmica, suspensão (que é multibraços na traseira) e instalaram sob o capô um motor que tem grife própria, o Hemi. É um propulsor V8, de 5.7 litros a gasolina, que entrega 400 cv de potência aos 5.600 rpm e 56,7 kgfm de torque aos 3.950 giros. Outras marcas de prestígio completam o trem de força: transmissão ZF de oito velocidades e caixa de transferência BorgWarner. Os amortecedores são da Bilstein.

Experiência

A experiência de direção aconteceu nos últimos dias. Tomando todos os cuidados, estive em um autódromo particular no interior de São Paulo. A proposta da FCA era para conduzir a 1500 Rebel em duas situações extremas: pista e off-road. Foi divertido, não posso negar. Serão essas as impressões que quem desembolsar pelo menos R$ 399.990 terá.

O primeiro teste foi no circuito de asfalto. A picape encanta pelo bom acabamamento e ajustes diveros, desde comandos para aproximar os pedais até os ajustes dos bancos dianteiros - todos elétricos. O teto solar é panorâmico e a tela central se destaca, é como um grande tablet por onde é possível comandar diversos recursos. O seletor de câmbio é rotativo, mas, pela proposta esportiva poderia haver borboletas no volante para trocas manuais.

Importada dos Estados Unidos, a picape utiliza um motor V8 de 5.7 litros a gasolina (Foto: Marcos Camargo/FCA) A capacidade de carga é de 610 kg e a de reboque supera 5 toneladas (Foto: Marcos Camargo/FCA) A tampa da caçamba pode abrir para os lados, como um armário (Fotos: FCA) Ou da forma tradicional, para baixo O interior é sofisticado. No centro do painel, destaque para a tela de 12 polegadas O seletor de marchas e os comandos da tração 4x4 O retrovisor utiliza uma câmera no lugar do espelho O assoalho plano amplia o conforto no banco traseiro O head-up display projeta informações no para-brisas

No asfato a picape acelera muito bem, e para quem curte, o som do V8 Hemi é música. Para quem prefere outros sons, a Ram oferece um ótimo sistema da Harman/Kardon, que tem 19 alto-falantes e rende 900 watts. E, além de acelerar, a 1500 para rapidamente, graças ao sistema de freios a disco nas quatro rodas.

Apesar das dimensões e da potência, a picape é "na mão", fácil de pilotar. E para que o motorista fique mais à vontade, tem recursos como frenagem autonoma de emergência, alerta de ponto cego e head-up display. Itens que facilitam no trânsito. O ponto fraco é o consumo. A expectativa para o ciclo urbano é 5,3 km/l e para a estrada 6,6 km/l. Pelo menos o tanque de combustível é grande: 98 litros - nos EUA ainda há, como opcional, um reservatório de 125 litros.

No off-road, a 1500 repete o bom desempenho, dessa vez se valendo do ótimo vão livre e de bons ângulos de ataque e saída. Para prevenir problemas, tanque, transmissão e motor contam com proteções inferiores.