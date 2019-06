Racionais MCs celebram 30 anos em turnê que chega a Salvador em outubro

O Racionais MCs, maior grupo de rap do Brasil, anunciou que fará uma turnê nacional para comemorar seus 30 anos de formação. A informação foi divulgada na noite de terça-feira (25), durante evento em São Paulo. Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay percorrerão nove cidades, num total de dez shows. A turnê nacional começa em Florianópolis, em 20 de julho, e termina em São Paulo com duas datas de outubro, a segunda um show extra.

As vendas dos ingressos serão abertas ainda esta semana, mas não foram informados os preços médios dos bilhetes. o quarteto subirá ao palco acompanhado por uma banda com mais de dez músicos que tocarão metais, teclados, percussão, bateria, baixo e duas guitarras, repetindo o formato do show do ano passado, que rendeu prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Além da turnê, a história do grupo deu origem a um minidocumentário, que mostra entrevistas inéditas com os integrantes e um flashback de momentos importantes vividos pelos rappers. O filme, produzido pela Free Birdz, já pode ser conferido no canal oficial dos Racionais no YouTube.

As novidades não terminam por aí. O Tidal lançará nesta semana toda discografia do grupo. Os os sete discos do grupo estarão no streaming no Tidal Hifi.A plataforma de streaming disponibilizará a assinantes quatro playlists exclusivas criadas pelos integrantes da banda, que serão divulgadas até outubro.

Veja as datas da turnê

20/07 - Florianópolis (Arena Petry)

02/08 - Uberlândia (Arena Sabiazinho)

03/08 - Brasilia (Ginásio Nilson Nelson)

17/08 - Curitiba (Live Curitiba)

24/08 - Rio de Janeiro (KM de Vantagem RJ)

14/09 - Belo Horizonte (KM de Vantagem BH)

04/10 - Salvador (Arena Fonte Nova)

05/10 - Recife (Classic Hall)

11/10 - São Paulo (Credicard Hall SP)

data extra

12/10 - São Paulo (Credicard Hall SP)