Racionamento no BBB: Thelma chora após acordar com fome de madrugada

A disputa por comida dentro da casa do BBB20 está causando conflitos. Mas, na madrugada desta terça-feira (18), o clima foi de tristeza, quando a médica Thelma acordou e começou a chorar.

"Oh Gi, estou com fome! Que horas são? Eu posso comer um biscoito?", perguntou. Manu se solidarizou e ofereceu os biscoitos que tinham. "Pode Thelminha, come o meu", disse. "Eu estou com muita fome, que vontade de chorar", falou Thelma, que caiu no choro na sequência.

Depois, Gizelly falou sobre a situação da médica. "Passar fome é a mais desgraça do mundo, ainda mais quem sempre teve tudo", concluiu. Mari se ofereceu para preparar um miojo para Thelma, que já tinha saído do quarto.

Apesar do desespero da sister, alguns brothers riram da situação, como Daniel. "Olha a cara dela! 'Tô com fooome'", brincou.

Eu iria na cozinha vip e comeria, tá louco que passaria fome. Tadinha da THELMA gente ????#BBB20pic.twitter.com/EvOFnZDI0p — °•S2 furacão•°????️???? (@_SShi_) February 18, 2020 Thelma deu 900 estalecas e chora de fome. Lucas deu nada e come 3 pratos. Daniel que só tinha 70 estalecas pra dar, come pra caralho, perde estaleca o dia todo e ainda debocha dela estar com fome, pqp que odioooo! pic.twitter.com/TGdmPj1noG — lana (@tuitalanaa) February 18, 2020

Racionamento

Os integrantes do grupo Xepa estão racionando a comida até a próxima compra, que acontece na sexta-feira (21), e as porções reduzidas já causaram discórdia na casa.

No sábado (15), Thelma discutiu com Lucas porque o brother não doou estalecas para as compras da semana. "Atitude escrota, você é um escroto. Se você quiser sair, saia de cabeça limpa, entendeu? Você vai sair com as atitudes escrotas que teve aqui dentro. Você é um macho escroto", disse a sister.

"Jamais, essa é a sua opinião", disse Lucas. "Você vai ter vergonha das merdas que falou e fez aqui dentro", afirmou Thelma. O fisioterapeuta rebateu: "Pelo contrário saio com a cabeça erguida" "Saia com respeito, com orgulho de alguma coisa que você fez aqui dentro", comentou a médica.

"Por que você não virou e falou que não ia dar nada? Por que não foi homem e assumiu?", questionou a passista. "Sigilo bancário", rebateu o brother. "Você é muito babaca, assume", disse Thelma. "Não presto conta para ninguém. Se ela quer xingar, problema é dela, tenho educação, minha família me ensinou a não xingar", concluiu Lucas.

No Twitter, "fome não é entretenimento" está nos trend topics.