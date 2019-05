Rafa Brites pede perdão por capa: 'Deve ter feito muitas mães se sentirem um lixo'

Rafa Brites, conhecida por ter sido apresentadora de programas na Globo por quase cinco anos, publicou no Instagram nesta sexta-feira, 17, um pedido de desculpas por ter posado para a capa da revista Boa Forma há dois anos.



Na foto, ela aparece de barriga definida pouco tempo após dar à luz seu filho Rocco, fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli, o que, segundo ela, pode ter gerado comparações e frustração em outras mães.



"O número de mulheres que têm essa facilidade em perder peso é muito pequeno. O número de mulheres que saem de uma gravidez livres de estrias e com os peitos em pé é quase nulo", escreveu. "Essa imagem não motiva e deve ter feito muitas mães se sentirem um lixo", completou.



Além disso, Rafa refletiu sobre a estampa da camiseta que usou na capa, escrito Girls Revolution ("Revolução das Meninas", em tradução livre). "A revolução é sobre apoio, sororidade [união entre mulheres] e aproximação. É sobre aceitação. Essa imagem não me aproxima de ninguém; ela me afasta", explica.



Veja abaixo o depoimento de Rafa Brites sobre seu arrependimento em relação à capa de revista: