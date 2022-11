Rapper Takeoff, do trio Migos, é morto a tiros aos 28 anos nos EUA

O rapper Kirshnik Khari Ball, mais conhecido como Takeoff, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (1º), nos EUA.

De acordo com o TMZ, Takeoff estava jogando dardos em Houston (Texas) com o também rapper Quivo quando começou uma briga no bar. Depois da confusão, houve uma troca de tiros.

O rapper foi baleado na cabeça e morreu no bar. Já Quavo não ficou ferido. Outras duas pessoas que estavam no estabelecimento também foram baleadas, mas sobreviveram e foram socorridas para um hospital. Não há mais detalhe sobre o estado de saúde das vítimas.

O grupo Migos até o momento não comentou o caso. O trio ainda é formado por Quvo e Offset, que são tio e primo do rapper que morreu. Eles têm vários sucessos, incluindo o hit "Bad and Boujee". Atualmente, existiam rumores sobre a separação do trio, que lançou o último disco, Culture III, no ano passado.

Quavo e Takeoff tinham lançado mais uma música juntos, Messy, na véspera do crime. Esse anos eles lançaram o álbum Only Built For Infinity Links. Já Offset, que é marido da rapper Cardi B, tem também uma carreira solo, com um disco lançado em 2019.