RealTime Big Data: Pesquisa mostra ACM Neto com 56% e Jerônimo com 18%

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (9) mostra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) com 56% das intenções de voto para o governo da Bahia, o que garantiria sua vitória já no primeiro turno. A pesquisa é da TV Record/RealTime Big Data.

Aparecem em seguida no levantamento o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT), com 18%; o deputado federal e ex-ministro João Roma (PL), com 10%; e Kléber Rosa (PSOL), com 1%. Brancos e nulos somam 8%. Além disso, 7% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O instituto não fez simulação para um possível segundo turno na Bahia.

Foram ouvidos 1,5 mil eleitores, por telefone, nos dias 7 e 8 de junho. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código BA-01168/2022.