Receitas de drinques e petiscos para você fazer e festejar o Carnaval em casa

Não vai ter feriado nem folia na rua, mas não é por isso que a gente vai deixar passar em branco a festa que mais representa o nosso espírito baiano: o Carnaval. Afinal, se somos capazes de fazer a maior festa de rua do planeta, também sabemos – como já experimentamos no ano passado – nos divertir em casa, com poucos amigos e/ou a família. Então, pegue sua máscara (de proteção), coloque sua fantasia, chame os seus “chegados”, acione o botão do som e deixa que a gente se encarrega de ajudar no cardápio e na carta de drinques para fazer a sua festa ficar animada.

Moscow Mulle do The Latvian

Como festa não se faz sozinho (mas também não precisa de aglomeração, mas de conforto), chamamos uma galera de especialistas na cozinha e bar para agitar nosso bloquinho. Dos restaurantes Ori, Origem, Omí e Gem, veio o chef Fabrício Lemos com uma receita de drinque e de um petisco especialíssimo dos seus cardápios: bolinho de bobó de camarão e o drinque Chevette que tem nome de carro velho que nem a música de Ivete Sangalo. Nada mais carnavalesco, né?.

Drinque Pagogin criado pelo Gin Clandestino

Lá da Bahia Marina veio a receita da bola da vez das baladas, o drinque Moscow Mulle que é servido no recém-inaugurado The Latvian, o primeiro Business Lounge da capital baiana. Já o especialista em coquetelaria, Júnior Queiroz, compartilhou com nosso bloco de casa a receita de um dos drinques servidos no seu charmoso Zambi Bar, na Barra, que tem também tem nome de música. E de Carnaval, claro. É o coquetel É O Bicho, em homenagem ao hit de Ricardo Chaves.

Bolinho de Bobó de Camarão do chef Fabricio Lemos

Como no Zambi Bar não só se bebe os melhores drinques da cidade como se come petiscos irresistíveis, vai aqui a receita de um dos carros-chefes da casa: a coxinha cremosa de frango com espinafre. É dele também as receitas dos drinques Dona Dinorá e Pataxós, criados especialmente para um dos nossos conterrâneos, o Gin Tanajura, produzido na Costa do Dendê.

Chevette: drinque a base de cachaça do Mini Bar Gem

E por falar em baiano, vamos incluir no nosso bloco outro integrante genuinamente local, o Gin Clandestino, outro destilado de origem inglesa que, assim como o samba reggae, nasceu na Bahia carregado de botânicos da Mata Atlântica, e servirá de base para nossas incursões pelo mundo da coquetelaria nesse nosso carnaval “dendicasa”.

É o Bicho: drinque do Zambi Bar do mixologista Junior Queiroz

É deles a receita do Pagogin, drinque feito pelos criadores do gin em homenagem ao um evento que realizaram na cidade. Feito isso, aumente o som e curta a folia em casa porque “paroano”, se Deus quiser - e os negacionistas se renderam à vacina - vamos celebrar triplamente na avenida, do jeitinho que a gente gosta. Bom Carnaval a todos!

Coxinha cremosa de frango com espinafre do Zambi Bar

RECEITAS DE DRINQUES

Chevette - @minibargem

Ingredientes: 50 ml cachaça branca/ 25ml sumo limão/25ml água de coco/25 xarope de baunilha / água c gás .

Preparo: Em um copo longo acrescente todos os ingredientes ,menos a água c gás, adicione gelo, mexa levemente e só então adicione água com gás

Para o Xarope: Para o xarope de baunilha use 10 ml de essência de baunilha/ 100 ml de água ,100g de açúcar, misture até diluição completa do açúcar

Dona Dinorá - @tanajuragindestilaria

Junte Tanajura gin, mel de cacau, biribiri, solução salina e tuile de dendê. Mexa bem e sirva

Pataxós – Misture uma dose de Tanajura gin, morango, água de pepino, mix cítrico e espumante. Misture bem e sirva.



Pagogin - @clandestinogin

Misture uma dose de gin Clandestino, geleia de pimenta, tangerina, soda, espuma de gengibre, pimenta rosa e folhas de manjericão. Misture tudo e sirva.

É o bicho - @zambibar



Ingredientes: 50ml de Gin / 30ml de pimenta doce / 20ml de limão taiti. Completar com água tônica

Preparo: Em um copo alto, coloque o gelo, o gin, pimenta doce e o limão, Por fim, complete com água tônica. Decore com uma fatia de pimenta doce.

Dica: Para fazer o extrato da pimenta doce: Em um liquidificador adicione 30 unidades de pimenta doce (sem as sementes) e 400ml de água filtrada, bata durante 1 minuto. Depois coe e armazene em uma bisnaga.

Moscow Mulle - @thelatvian_

Ingredientes:

Espuma de gengibre: 2 colheres de sopa de emulsificante/ 50ml de suco de limão/ 125ml de xarope de gengibre/ 250ml de água

Moscow mule: 50 ml de vodca ( 1 dose)/ suco de um limão tahiti, 25ml/ 35ml de xarope de gengibre (Le Lirop de Molin, Gingembre)/ gelo a gosto/ raspas de limão e folhas frescas de hortelã para decorar



Preparo: Espuma de gengibre: Misture 2 colheres de sopa de emulsificante, 50ml de suco de limão, 125ml de xarope de gengibre e 250ml de água. Depois feche e guarde na geladeira até o uso. Antes de servir o drink, carregue o sifão com uma cápsula de gás. Então agite bem e deixe descansar por meia hora. Por fim utilize a espuma para finalizar

Drinque: Em uma coqueteleira com gelo a gosto, coloque 50 ml de vodca (1 dose), 25ml de suco de limão taiti e 35ml de xarope de gengibre (gingembre). Em seguida bata bem. Depois coe em uma caneca de cobre com gelo. Por fim finalize com a espuma de gengibre. E decore com raspas de limão e folhas frescas

RECEITAS DE PETISCOS



Coxinha cremosa de frango com espinafre - @zambibar



Ingredientes: 500 g de peito de frango desfiado/ 1/2 xícara de cebola picada/ 1 xícara de espinafre picado/ 400 g de requeijão cremoso e gelado/ 1 colher de azeite/ 2 dentes de alho picados/ sal e pimenta a gosto/ salsinha picada a gosto/ 2 ovos batidos com 1 colher de sopa de água/ farinha de rosca para enrolar.

Preparo: Em uma panela de pressão coloque o azeite, o alho e a cebola e refogue. Acrescente o frango desfiado (já cozido), o sal e a pimenta, refogue rapidinho. Junte ao frango desfiado, a espinafre e o requeijão cremoso gelado, misture bem. Pegue porções de sua preferência e molde o frango em formato de coxinha, auxilie com uma colher se preferir. Passe as coxinhas nos 2 ovos batidos com 1 colher (sopa) de água e, em seguida, na farinha de rosca temperada com sal. Repita o processo. Frite em óleo já quente.

Bolinho de bobó de camarão - @minibargem

Ingredientes: 200 g de aipim já cozido/ 1 xícara (chá) da água do cozimento da mandioca (100 ml)/ 1 cebola pequena picada/ 2 dentes de alho picados/ 2 tomates pequenos, sem pele e sem sementes, picados/ meio pimentão vermelho médio, picado/ 200 g de camarões médios limpos e picado/ 50g de camarão seco/ coentro/ sal/ 1 colher (sopa) de azeite-de-dendê/ 4 colheres (sopa) de leite de coco (60 ml)/ 1/2 xícara de farinha de trigo

Para empanar: Farinha de trigo/ Ovo batido / Farinha panko

Preparo: Bata o aipim com a água do cozimento até virar um purê, em seguida adicione o tomate, cebola, alho, pimentão, leite de coco, camarão seco e coentro. Bata bem. Leve a mistura ao fogo por cerca de 10 min. Tempere o camarão picado e adicione na mistura e deixe cozinhar por mais 5 min. Adicione a farinha de trigo e o dendê, ajuste o sal e mexa até dar ponto, se necessário adicione um pouco mais de farinha de trigo. Deixe esfriar na geladeira e faça bolinhas como se fossem brigadeiros. Passa as bolinhas na farinha de trigo, ovo e farinha panko e frite em óleo quente. Sugestão é servir com um molho lambão de manga verde.



