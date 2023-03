Record encaminha pedido formal de investigação sobre golpe do Pix

A Record TV Itapoan encaminhou, nesta sexta-feira (17), às autoridades um pedido formal de investigação sobre o caso do golpe do pix envolvendo funcionários da emissora e pediu pela adoção das medidas legais cabíveis pela delegacia especializada.

De acordo com nota da emissora, a Record TV Itapoan "confia no trabalho e está à disposição das autoridades para contribuir com o necessário para a elucidação dos fatos, de acordo com a legislação vigente.”

Ainda nesta sexta (17), a Polícia Civil informou que está em nova fase de apurações no caso do "Golpe do Pix" envolvendo funcionários da RecordTV Itapoan'. Nela, vídeos e prints de redes sociais estão sendo analisados, além dos depoimentos e de matérias jornalísticas.

As investigações dizem respeito à suspeita de fraude ocorrida por meio da arrecadação de doações para pessoas em estado de vulnerabilidade social, em campanhas divulgadas pela emissora, através do Balanço Geral.

Entenda o caso

Funcionários da Record, incluindo jornalistas, tomaram posse de cerca de R$ 800 mil que seriam destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e grave doença que passavam na programação pedindo ajuda. A empresa não revelou o nome dos envolvidos.

Perguntada sobre uma possível demissão dos funcionários envolvidos, a emissora afirma que encaminhou às autoridades competentes um pedido formal de investigação e requereu a adoção das medidas legais cabíveis pela delegacia especializada.

A emissora só tomou conhecimento da fraude depois que o jogador de futebol Anderson Talisca, ex-Bahia, doou um valor para uma criança com câncer e procurou a família para checar como estavam e colocar a doação no imposto de renda. Informado de que não teriam recebido dinheiro algum, o atleta acionou a produção da TV Itapoan/Record.