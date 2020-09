Recuperado de infarto, Mauricio Manieri agradece apoios e comemora: ‘Foi milagre’

O cantor Mauricio Manieri, 50 anos, gravou um vídeo de agradecimento aos fãs, parentes, amigos e médicos direto do hospital onde está internado desde que sofreu um infarto, na última sexta-feira (11), e teve que passar por uma cirurgia no coração.

Na noite desta terça-feira (15), o artista tranquilizou os fãs após ter uma melhora, e agradeceu a todos pelo carinho e orações por sua recuperação.

“Estou aqui para agradecer imensamente todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida. Foi um milagre o que aconteceu. Os médicos foram fantásticos, só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo, bom mesmo, para poder estar com vocês, agora de coração novo. Obrigada Deus, obrigada meus amores”, afirmou o cantor.

Ele chegou no hospital na sexta com sintomas de infarto e médicos detectaram que ele tinha duas artérias obstruídas. A cirurgia dessa segunda-feira (14) foi para colocar dois stents.

Após a operação, ele foi levado para a UTI e sua assessoria garantiu que seu estado de saúde era estável. Não foi informado se há previsão de alta.

No vídeo desta terça, Maurício aparece bem disposto e animado com a recuperação, que foi comemorada também por amigos famosos, como a baiana Ivete Sangalo.

“Que bom que vc nos mandou essa mensagem! Estamos aqui torcendo e mandando muitas energias lindas pra vc meu amigo!”, comentou ela na postagem.

O cantor Rogério Flausino foi outro que mandou boas vibrações. “Meu irmao, tamojuntasso!!! Toda força e fé nessa recuperaçao!! Em breve estaremos juntos nesses palcos da vida!! Superabraço!! Viva a Vida!!!”, postou.