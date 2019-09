Rede Bahia recebe estudantes em programa que ajuda a escolher futuro profissional

Ter contato com o ambiente profissional é fundamental para que os estudantes conheçam um pouco melhor a realidade das profissões que seguirão algum dia. Esse é o propósito do programa Empresário Sombra Por Um Dia, da Junior Achievement. Nesta quarta-feira (18), 10 alunos do Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba, visitaram a sede da Rede Bahia, no bairro da Federação, para ter contato com a rotina de trabalho dos profissionais da empresa.

Pela manhã, os estudantes fizeram um tour pela Rede Bahia para conhecer mais sobre a empresa, sua história, e passaram pelos estúdios de televisão e redação do jornal CORREIO. No turno da tarde, conheceram a rotina de trabalho de profissionais das áreas de Jornalismo, Relações Humanas, Administração, Engenharia, Programação e do setor jurídico, que dividiram sua rotina voluntariamente.

De acordo com Daniele Ramos, da área de projetos da Junior Achievement, esta é a sexta vez que os estudantes visitam a instituição. “A parceria entre a Junior Achievement e a Rede Bahia ocorre desde 2010. Começou com o mini-empresa, mas compreendemos que o programa seria melhor”, explicou Daniele.

Estudantes conheceram a rotina de trabalho da TV Bahia (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

De acordo com ela, a Junior Achievement deseja que os alunos tenham aprendizados para além da escola. “São temas que complementam a formação desse jovem para o mercado de trabalho. A gente vê como um apoio à formação dele na escola, onde tem a parte mais acadêmica. A gente vem com a formação mais para o mundo, para tornar os jovens mais proativos”, afirmou.

Para a estudante do segundo ano do Serravalle, Bianca Hellen Oliveira, 16 anos, o grande benefício da ação é aprender os valores profissionais de quem atua na área. “O voluntário passou a experiência dele de como conviver no ambiente de trabalho, e isso pode nos inspirar muito a ser ótimos profissionais”, contou.

Mesmo com o sonho de atuar na área da saúde - Biomedicina ou Odontologia - , a jovem acredita que a experiência é proveitosa.

“É uma vivência que pode acender uma luz para a gente poder seguir outras carreiras ou fortalecer a nossa ideia de ambiente de trabalho”, ressaltou.

Voluntário, Dimas Gomes, que trabalha na programação da TV Bahia, acredita que o projeto ajuda a esclarecer dúvidas e deixar o futuro profissional dos estudantes mais claro. “Me voluntariei para me sentir bem, ajudar. Eu acho que o projeto termina ajudando os alunos. Pode ser que eles acabem escolhendo a nossa área”, afirmou.

Além da Rede Bahia, primeira instituição a receber o Empresário Sombra Por Um Dia em 2019, o programa também promove visita a outras empresas, para contemplar demais áreas de atuação no mercado de trabalho. A próxima empresa visitada será a Cibra Fertilizantes, com 30 alunos selecionados de quatro turmas de alunos do Ensino Fundamental - 7º, 8º e 9º ano, do Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Mussurunga. Outras 15 instituições devem ser visitadas.