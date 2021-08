RedeSim: abertura de empresas em Salvador bate recorde

O último boletim divulgado pela Junta Comercial da Bahia (Juceb), no mês de agosto, mostrou que o estado conta com 1.116.438 empreendimentos ativos, sendo que destes empreendimentos, 694.764 (62%) são de empreendedores individuais (MEI). No último mês, quando Salvador passou a integrar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), a Juceb registrou o maior número de novas empresas constituídas (3.524), comparado aos últimos três anos (2.456 empresas em 2020 e 2.425 em 2019), fato que aponta que o empreendedorismo tem sido uma solução recorrente no momento atual.

A gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae Cecília Miranda destaca que a grande vantagem da RedeSim reside na digitalização e simplificação de processos. “Quando um município se integra, os processos de abertura e licenciamento passam a ser online e isso diminui o tempo, informatiza os processos e evita que o cidadão tenha que entregar a mesma documentação várias vezes”, esclarece.

Cecília Miranda afirma que a integração com a RedeSim facilitou a vida dos interessados em abrir uma empresa em Salvador (Foto: Darío G. Neto/ASN Ba/Divulgação)



De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade(CRCBA) Antônio Carlos Ribeiro da Silva, a pandemia terminou favorecendo um aumento no número de MEIs. “As pequenas empresas estão sendo abertas principalmente para áreas de pequenos comércios de utensílios domésticos, alimentação e vestuário”, pontua.

Novos nichos

Para Silva, os novos nichos de atuação estão, sobretudo, na prestação de serviços e produtos para uma parcela com faixa etária maior. “Percebemos muita inovação de caráter tecnológico, com o aumento do delivery e do e-commerce. Também existe uma tendência de negócios colaborativos, onde as parcerias são uma forma de viabilizar empreendimentos, bem como há grande procura por negócios que promovam melhorias na qualidade de vida das pessoas”, completa.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade(CRCBA) Antônio Carlos Ribeiro da Silva destaca o crescimento de negócios colaborativos(Foto: Ulisses Dumas/Divulgação)

A representante do Sebrae destaca que há duas formas de começar um negócio e que podem variar de acordo com o tipo de empreendimento e a previsão de faturamento anual que se espera ter. “Uma possibilidade de modalidade empresarial é sendo Microempreendedor Individual (MEI), cuja previsão de faturamento bruto anual é até 81 mil, e possuir inicialmente até 1 funcionário”, diz Cecília.

A outra possibilidade, caso a atividade não seja possível de se enquadrar como MEI ou tenha uma expectativa de faturamento maior que o limite desta modalidade, é registrar uma empresa na Junta Comercial. “As empresas enquadradas como ME ou EPP, que possuem previsão de faturamento de até 4.8 milhões/ano, também possuem benefícios como impostos simplificados como Simples Nacional e, em alguns órgãos, descontos em taxas, bem como contam tratamento diferenciado”, ressalta a gerente.

São permitidas 468 atividades que poderão ser enquadradas como MEI e, para registrar, basta acessar o site https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor e seguir os passos e as regras. Vale lembrar que o Sebrae possui uma ferramenta para lhe auxiliar a tomar melhores decisões sobre local de abertura e ramo de negócio, o RADAR www.radarsebrae.com.br que ajuda a validar uma ideia de negócio, conhecer o mercado e encontra o melhor local para abri-lo.

Futuro

Para o contador, o futuro das empresas deve sempre ser pautado em observar os cenários e as tendências do mercado. “As oportunidades para o sucesso dependerão da visão do gestor em perceber essas tendências e procurar meios para adaptar o seu negócio”, afirma.

Nos municípios integrados à RedeSim, para abrir uma empresa basta acessar o site da Junta Comercial, buscar pelo sistema integrador e preencher a consulta de viabilidade que possui finalidade de verificar se a atividade poderá funcionar no endereço pretendido e saber se poderá utilizar o nome empresarial desejado, bem como prestar orientações sobre os possíveis licenciamentos.

Com esta consulta deferida pelos órgãos, o próximo passo é preencher a solicitação do CNPJ na Receita Federal e, em seguida, fazer a solicitação do registro empresarial na Junta Comercial ou cartório (caso seja uma empresa simples). Uma vez registrado o sistema, automaticamente enviará informações sobre a abertura da empresa aos órgãos que estão na RedeSim.

Vale lembrar que, se a atividade empresarial a ser desenvolvida for considerada de baixo risco, baseada na resolução CGSIM 57, essa atividade será considerada dispensada de atos públicos de liberalidade. Assim, não necessitando mais do documento alvará e licenciamentos, entretanto, deverá manter na operação do seu negócio o atendimento a todos os requisitos e aos controles ambientais, sanitários e de prevenção contra incêndios definidos na lei.

A Redesim tornou-se obrigatória em 2013. Na Bahia, municípios como Caetité, Camacan, Capim Grosso e Cícero Dantas já possuíam o sistema funcionando com um prazo de até oito dias para a abertura de empresas.

Cecília Miranda faz questão de reforçar que o passo a passo desse fluxo é simples e integrado e, conforme o cumprimento de cada etapa for acontecendo, automaticamente o empresário receberá orientação para o próximo, permitindo com que qualquer pessoa consiga efetuar seu pedido de registro sem qualquer dificuldade. “Mas para melhores orientações você poderá contar com o Salas do Empreendedor, seu contador de confiança ou o Sebrae”, finaliza.





Números de Julho

Constituição de Empresas – 2.425 novos negócios em 2019/ 2.456 novos negócios em 2020/ 3.524 novos negócios em 2021

Extinção de Empresas – 1.958 empresas fechadas em 2019/ 1.788 empresas fechadas em 2020/ 1.965 empresas fechadas em 2021

(Fonte: Juceb)