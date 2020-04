Redução de voos leva aeroporto a concentrar operações no andar térreo

Em virtude da pandemia de coronavírus e da consequente redução do número de voos operados pelas companhias aéreas, o Aeroporto de Salvador passará a concentrar suas operações no andar térreo a partir desta quarta-feira (1). Com isso, os balcões de check-in estarão localizados à direita do portão de desembarque doméstico e o embarque será realizado por um novo acesso, próximo aos elevadores. Placas de sinalização temporária foram instaladas para indicar o caminho.

A mudança do check-in e do embarque foi definida em comum acordo com as companhias aéreas, as quais contribuíram com sugestões, e submetida à aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A medida tem como objetivo otimizar as operações do aeroporto.

Assim que as medidas de isolamento social forem revogadas e o fluxo de voos voltar ao volume habitual, os demais andares do aeroporto serão reativados. A administração ressalva que no Terminal de Cargas o processamento de mercadorias nacionais e internacionais permanece como habitual.

Apesar da área reduzida de operações, o Aeroporto Internacional de Salvador permanecerá aberto para receber pousos e decolagens. Contudo, neste momento crítico, a administração recomenda aos viajantes que chequem o status dos seus voos junto às companhias aéreas antes de sair de casa.

A administração acrescenta que, dentro das suas competências, vem desenvolvendo diversas ações para prevenção da Covid-19, tais como reforçar a limpeza de todas as dependências aeroportuárias, disponibilizar álcool em gel aos passageiros, marcar as distâncias de segurança em todos os pontos de fila e colocar em ação um plano de contingência.