Relação entre governo e BC autônomo está sendo construída, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 19, na abertura de um evento organizado pelo Banco Central (BC), que a relação entre o governo e a autoridade monetária ainda está sendo construída, já que esta é a primeira vez que um presidente inicia o mandato com o BC independente.



"Penso que estamos fazendo gestos importantes para criar uma nova institucionalidade no Brasil", disse Haddad, no evento "High Level Seminar on Central Banking: Past and Present Challenges", em São Paulo.



Ele defendeu a "harmonização" das políticas fiscal e monetária para chegar a um crescimento robusto no País.



No início do discurso, o ministro da Fazenda destacou que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem mandato fixo de quatro anos até o fim de 2024.



Ele também destacou a presença, no encontro, do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de Política Monetária da autarquia.



Segundo Haddad, o Senado em breve vai avaliar o nome de Galípolo em audiência.