Retrospectiva digital disponibiliza 5 mil obras de Portinari; confira

Sem sair de casa é possível conferir mais de 5 mil obras de arte digitalizadas de um dos artistas brasileiros mais aclamados do mundo: Cândido Portinari. Em parceria com 6 instituições culturais, o Google Arts &Culture lançou nesta quarta-feira (5), em São Paulo, uma retrospetiva inédita do pintor nascido em Brodowski (SP).

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR

Além das obras digitalizadas, também estão disponíveis 15 mil cartas e documentos do arquivo pessoal do artista, incluindo o manifesto-carta para Rosalita, sua amiga para quem ele descreve a realidade do país. Entre os destaques estão “Mestiço” (1934), “Lavrador de Café” (1934) e "Café" (1935), que estão entre as 10 imagens capturadas em altíssima resolução (gigapixel) pela Art Camera. Também estão disponíveis no acervo virtual as imagens das obras "Guerra” e “Paz”, ambas em exibição no prédio das Nações Unidas, em Nova York.

A coleção é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro no Google Art & Culture. Outra novidade é que possível passear digitalmente por locais simbólicos da carreira de Portinari. O Google criou um street view especial da casa do artista no interior de São Paulo, mostrando espaços e exemplos de rotina que ele vivia quando criou suas obras. Também é onde ela fez experimentos com pinturas murais, técnica que ele foi desenvolvendo e aprofundando por anos.

Street view mostra casa de Portinari (Foto: Divulgação/Google)

As seis instituições que apoiam a iniciativa são Pinacoteca de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes, Fundação

Ema Klabin, MASP, e Museus Castro Maya, além do Projeto Portinari, comandado pelo filho do artista, João Candido Portinari.

Lançado em 2011, o Google Arts & Culture é uma iniciativa sem fins lucrativos que faz parcerias com organizações culturais para

exibir on-line a herança cultural do mundo. O acesso é gratuito, pela web, com apps para Android e iOS.