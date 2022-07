Réveillon Praia do Forte confirma novas atrações e divulga line-up completo

O Réveillon Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, vai reunir grandes nomes do cenário musical, entre os dias 27 e 31 de dezembro, para celebrar a chegada de 2023. Para animar os cinco dias de festa, Durval Lélys, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon e Thiago Brava são as mais novas atrações confirmadas do evento. Eles se juntam a Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Tuca Fernandes, Dubdogz, João Gomes, Léo Santana, Bell Marques, Timbalada e Menos é Mais.

A pré-venda exclusiva para quem fez o cadastro no site está disponível até o próximo dia 31 e a venda dos ingressos para o público em geral começará a partir do dia 1º de agosto.

Confira programação:

Réveillon Praia do Forte

27 de dezembro:

Pedro Sampaio

Mari Fernandez

Tarcísio do Acordeon



28 de dezembro:

João Gomes

Menos é Mais

Tuca Fernandes



29 de dezembro:

Gusttavo Lima

Dubdogz

Thiago Brava



30 de dezembro

Wesley Safadão

Durval Lélys

31 de dezembro

Bell Marques

Léo Santana

Timbalada.

