Reynaldo Gianecchini será uma das atrações do Encontro desta quinta-feira

No ‘Encontro com Fátima Bernardes’ desta quinta-feira, dia 29, Reynaldo Gianecchini é o convidado do quadro ‘#TBT do Encontro’ e vai relembrar momentos marcantes de sua vida.

Além disso, a apresentadora Fátima Bernardes vai mostrar como a pandemia mudou o cenário econômico em relação às contratações temporárias e vai conversar com uma especialista em Recursos Humanos sobre os melhores caminhos para buscar oportunidades de trabalho considerando o momento atual.



Também no programa desta quinta-feira, André Curvello vai conversar com alunos de uma escola do Rio de Janeiro que, motivados pela pandemia, decidiram escrever mensagens sobre o momento atual e guardá-las em uma cápsula do tempo. A ideia é que ela seja reaberta somente em 2025.



O ‘Encontro com Fátima Bernardes’ tem direção geral de Alexandre Mattoso e vai ao ar logo após o ‘Bom Dia Brasil’.