RH Mobile: por que você deve conhecer essa tendência e aplicá-la em sua empresa?

O termo RH mobile é recente e pouco conhecido pela maior parte dos profissionais, porém, ele está transformando o posicionamento e a forma de como algumas empresas desenvolvem a sua gestão de pessoas.

Com o crescimento dos modelos de trabalho remoto e híbrido, ele é uma das mudanças que a transformação digital trouxe para as empresas.

Assim, os seus diversos impactos são gerados a partir de um objetivo: fazer gestão sem barreiras.

Mas você já sabe o que é esse RH mobile, as suas vantagens e como ele pode ser levado para a sua empresa?

Neste artigo, nós iremos explicar todos esses pontos, além de esclarecer outras dúvidas comuns sobre o tema. Acompanhe a leitura!

O que é RH mobile?

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o RH mobile não está relacionado a um aplicativo, software ou sistema de gestão.

Ele não é uma ferramenta, mas uma metodologia de fazer com que todos os processos aconteçam. Não é “o quê”, mas o “como” a gestão de pessoas pode ser feita em uma empresa.

Como o próprio nome sugere, o termo RH mobile surgiu para definir uma nova tendência de mercado. Aqui, o RH ganha mais flexibilidade, agilidade e autonomia ao conseguir gerenciar suas atividades com o uso de soluções tecnológicas.

O RH passa a ser “móvel”, utilizando dispositivos com acesso à internet que facilitam processos, compartilhamento de informações e permitem a conexão com pessoas em qualquer lugar do mundo.

As atividades burocráticas e de caráter excessivamente operacional são executadas de forma dinâmica, utilizando recursos mais inteligentes para a geração de melhores resultados.

Antes, as pessoas precisavam estar onde o RH estava, e vice-versa, mas quando o RH pode estar em qualquer lugar, as pessoas colaboradoras também são beneficiadas.

Isso não significa que o RH está perdendo o lado humano ou que o papel de profissionais da área é reduzido.

Neste novo cenário, o setor de gente e gestão ganha ainda mais liberdade para atuar de forma estratégica, reduzindo o foco em atividades operacionais e com a chance de trazer mais e melhores soluções à empresa.

Dentre as principais características dessa tendência, estão:

Totalmente digital

Em termos diretos, é “zero papel” na gestão de pessoas.

A principal característica do RH mobile é o fato de que todos os processos, atividades e estratégias são construídos e executados de forma totalmente digital. Isso vai desde a execução dos processos mais simples até a comunicação com os integrantes do time.

Dispositivos digitais

Celulares, tablets, computadores… Para o RH mobile, o uso de dispositivos digitais é essencial, já que eles garantem que os processos possam ser automatizados e digitalizados.

Além disso, é importante lembrar que isso não está restrito aos profissionais do setor, mas é essencial que todas as pessoas colaboradoras insiram e repassem as informações.

Um exemplo claro é o processo de pesquisa interna. Para que o RH receba as informações, todos os(as) funcionários(as) devem ter acesso a dispositivos digitais para realizar as suas avaliações.

Assim, o RH mobile é uma transformação que vai além da própria área, mas que precisa ser adotada por toda a empresa.

Melhoria dos processos internos por meio da automação

Com a automação de tarefas, processos que duravam dias ou meses podem ser feitos com mais agilidade. Um exemplo são os ciclos de avaliação de desempenho ou pesquisa de clima organizacional.

Utilizando dispositivos digitais e ferramentas de análise de dados, as informações podem ser processadas em minutos — algumas até podem gerar respostas para os problemas identificados. Assim, cabe aos profissionais da área aplicarem o lado humano nas soluções.

Utilização de ferramentas que melhorem a comunicação interna

As ferramentas digitais exigem que comunicações mais claras e transparentes sejam estabelecidas. O impacto dos disse-me-disse e da “rádio peão” são reduzidos e é promovida uma maior agilidade nas comunicações entre pessoas de diversos locais.

Promoção de treinamentos e cursos de capacitação

Com o uso de dispositivos digitais, é possível capacitar e promover treinamentos para mais colaboradores com facilidade e custos reduzidos.

Se antes era necessário reservar um local para os treinamentos e realizar despesas como deslocamento e alimentação, agora basta acessar o link e participar das capacitações da empresa.

Quais são as vantagens em ser RH mobile?

Entre as diversas vantagens em ser um RH mobile, estão:

descentralização do RH;

aumento do engajamento;

acesso em qualquer lugar;

transparência nos resultados;

recrutamento ágil e mais inteligente;

desenvolvimento de pessoas à distância;

compartilhamento de informações em nuvem;

melhoria da experiência dos integrantes da empresa.

No entanto, para que todos esses benefícios sejam percebidos, é preciso saber quais processos podem ser transformados em mobile e como realizar essa mudança da melhor forma.

Quais processos podem ser mobile?

Confira alguns dos processos mais comuns e que podem ser transformados em mobile.

Recrutamento e seleção

Desde a triagem de currículos até a seleção final, os processos automatizados agilizam a tomada de decisão por meio de critérios estabelecidos pelo RH. Isso aumenta a eficiência das contratações.

Avaliação de desempenho

Ferramentas digitais facilitam a coleta de informações e o processamento de resultados. Tanto a avaliação de desempenho quanto a construção do PDI podem ser feitas com o auxílio de soluções on-line.

Controle de ponto

Utilizando sistemas de apontamentos de horas, as pessoas colaboradoras podem baixar os aplicativos em seus dispositivos a fazer as marcações de onde estiverem.

Além disso, algumas soluções ainda permitem a integração com sistemas de folha de pagamento e relógio de ponto.

Modelo EAD de capacitação

Basta agendar uma sala on-line, convidar os integrantes do time e realizar o treinamento de centenas de pessoas em tempo real.

Ferramentas de feedback

O feedback não é só uma comunicação, mas a construção de uma jornada que viabiliza a evolução das pessoas colaboradoras.

Com o RH mobile, é possível utilizar as ferramentas digitais para dar feedbacks, criar mecanismos que permitem analisar os históricos de retornos e avaliar a evolução de pessoas colaboradoras de acordo com aspectos, como formato, frequência e conteúdo.

Tudo isso garantindo a privacidade e segurança das informações.

Comunicação interna

Com o uso de e-mails, aplicativos de comunicação específicos e compartilhamento de dados em nuvem, além de permitir uma comunicação assíncrona, o modelo ainda garante que as informações estarão armazenadas com segurança.

Como se tornar um RH mobile?

O processo de implementação do RH mobile pode sofrer variações de acordo com o porte, nível de maturidade e necessidades da empresa. Assim, existem alguns aspectos básicos e que não podem ser negligenciados durante a mudança.

Confira cada um deles a seguir:

Avalie o momento atual na organização

Apesar de ser uma transformação benéfica para as empresas, nem sempre todas as organizações estão preparadas para receber o RH mobile.

Desse modo, é preciso identificar o nível de maturidade organizacional para entender se esse é o momento ideal para a mudança. Assim, quanto mais madura a empresa e seus processos, mais facilmente o RH mobile pode ser implementado.

Decida quais processos serão transformados digitalmente

Não tente digitalizar todos os processos de uma única vez.

Inicie pelas atividades mais simples e de menor impacto na empresa, testando o novo formato. Identificando as vantagens e falhas com a transição para o digital, fica mais simples saber o que funciona ou não.

Escolha bons sistemas

Pesquise bastante antes de contratar um novo sistema. Afinal, este é um investimento que pode exigir bastante tempo e recursos financeiros.

A dica é pesquisar e solicitar feedbacks de empresas com as mesmas características que a sua. Avaliando as experiências positivas e negativas, fica mais simples encontrar a melhor solução para a organização.

Realize capacitações

Não só com integrantes do RH, mas também com toda a equipe da empresa.

Afinal, como explicamos acima, a transformação digital gerada pelo RH mobile afeta e precisa contar com o apoio de todas as pessoas colaboradoras para que seja efetiva.

Desse modo, os membros da empresa devem ser integrados com a mudança e treinados para atuar no novo cenário.

Invista na comunicação de mudanças

Comunicação sempre será a chave para o sucesso das estratégias organizacionais.

Para que a transformação do RH mobile seja efetiva, é preciso estabelecer comunicações claras sobre as mudanças. Além disso, é preciso criar canais abertos para que lideranças e membros da empresa possam expressar suas dúvidas, anseios e serem acolhidos.

Afinal, por mais digital que o RH mobile possa ser, a gestão de pessoas nunca perderá o seu lado humano.

