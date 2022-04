Ricardo Castro volta ao palco do Teatro Molière com Quixeramobim

O espetáculo Quixeramobim, mais um projeto solo do ator baiano Ricardo Castro, volta à cartaz neste sábado (23), 18h, para uma segunda temporada no Teatro Molière, da Aliança Francesa. A proposta da montagem é aprofundar a linha tênue que mescla realidade e ficção, a partir da história de amor de um pai por sua filha, cuja vida é povoada por icônicas personalidades nordestinas. A montagem poderá ser vista até o dia 21 de maio, sempre aos sábados.

A ideia inicial de Quixeramobim era ser uma comédia, mas uma notícia real ocorrida na cidade cearense revelada ao público durante o espetáculo, mudou completamente o rumo da montagem, que passou a conter elementos mais poéticos, dramáticos e sociais. Na trajetória do ator, esse é o seu sétimo espetáculo solo, dentro do projeto Solo Fértil, que vem conduzindo desde 1999, com a estreia do sucesso R$1,99.

A peça segue o formato-base da sua Companhia de um Homem Só: o ator cria e executa todas as funções criativas de um espetáculo teatral, do texto à atuação, passando pela direção, iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, trilha sonora e produção. A cenografia, assim como o figurino, tem influência das xilogravuras que ilustram os cordéis vendidos em feiras populares do Nordeste, e da obra do pintor Alfredo Volpi, que se destaca por suas paisagens e temas populares e religiosos. A trilha sonora tem como ponto central as composições de Fausto Nilo, filho de Quixeramobim, assim como o beato revolucionário Antônio Conselheiro.

O espetáculo teve sua primeira temporada no final de 2021, ainda com plateia limitada devido aos cuidados sanitários decorrentes da covid-19. Na nova temporada, o teatro será usado em toda sua lotação. Quixeramobim vai estar também na programação do Festival Internacional Denise Stoklos de Solo Performance, que acontecerá de forma virtual.

Serviço - Quixeramobim: Um espetáculo de Ricardo Castro | de sábado (23) a 21 de maio, sempre aos sábados, às 18h, no Teatro Molière (Aliança Francesa) | Ingressos: R$ 50 / R$ 25 (pelo WhatsApp 71 -999212368)