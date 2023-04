Ricardo Molina não é perito criminal, afirma associação

O professor universitário Ricardo Molina, acusado de ameaçar a ex-mulher, não é perito criminal. A informação foi confirmada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (Apcf). Além disso, a entidade também revelou que ele, na verdade, é um "assistente técnico" especializado em fonética, de acordo com O Globo.

Em 2018, Molina, segundo o jornal O Globo, chegou a ser notificado extrajudicialmente pela Apcf para que ele pudesse parar de se apresentar como perito criminal.

A Associação se manifestou após a repercussão negativa envolvendo as ameaças e ofensas feitas por Molina contra a ex-esposa Janinne Jasem, que expôs nas redes sociais todas as situações que viveu ao lado do educador universitário.

Ela denunciou o ex-marido e exibiu vídeos, áudios mostrando Molina bastante agressivo. Um dos momentos que gerou repercussão foi dele urinando em cima de uma bíblia de Janinne, além de uma mensagem de voz de Molina desejando a morte de Janinne.