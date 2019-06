Richarlison contrai caxumba e está fora de jogo contra o Paraguai

Richarlison está fora do jogo contra o Paraguai, que será disputado nesta quinta-feira (27), pelas quartas de final da Copa América. Segundo o globoesporte.com, o atacante foi diagnosticado com caxumba.

O tratamento da doença exige repouso absoluto, além de isolamento do restante do grupo já que se trata de uma doença contagiosa. Toda a delegação brasileira será vacinada após a partida que começa às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Richarlison iniciou a Copa América como titular, mas acabou perdendo a vaga para Gabriel Jesus, centroavante que foi deslocado para a ponta direita pelo técnico Tite a partir do jogo contra o Peru. Ele seria reserva novamente.

Com a baixa, o treinador do Brasil amplia sua lista de desfalques que já contava com Casemiro, suspenso, e Fernandinho, que ainda não recuperou a forma física depois de sofrer um entorse no joelho.