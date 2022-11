Richarlison promete ficar com Anitta após ganhar Copa: 'Eu pego'

O jogador Richarlison está percebendo a grande repercussão em torno dos gols que vez no último jogo contra a Sérvia, na Copa do Mundo. No entanto, o Pombo, apelido recebido pelo público, está solteiro e já demonstrou interesse na cantora Anitta.

Em conversa em um canal de futebol no YouTube em 2021, fãs resgataram o momento em que Richarlison foca em ganhar a Copa do Mundo do Catar primeiro e, em seguida, ganhar o coração da cantora internacional. "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela", disse.

Ainda na entrevista, o atacante da seleção aproveitou para comentar que conseguiu ficar com uma mulher inglesa enquanto estava de passagem por Portugal. Segundo o Pombo, ele conseguiu driblar a barreira da língua com a ajuda de um pescador.

"A inglesa perdeu um óculos, falei: "É agora que vou pular lá (no mar), achar esse óculos e conquistar ela". Pulei, não achei nada, só que tinha um pescador. Como eu não sabia falar inglês direito, meti aqui (um gesto com as mãos mostrando que o óculos tinha afundado) e, como tinha um barranco, o cara pegou, me entregou. Fui lá, entreguei a ela e meti um "Kiss me" (beije-me em inglês). Já meti um beijo nela, já peguei o número do Instagram e vi que morava aqui pertinho de mim", comentou.