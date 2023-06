Rico Melquíades revela ter sido expulso de igreja após paquerar pastor

O influenciador Rico Melquíades, de 30 anos, surpreendeu os milhares de seguidores ao fazer uma revelação sobre a vida pessoal. Em conversa com os fãs através da caixinha de perguntas nos stories do Instagram, o famoso explicou o motivo de ter entrado para a igreja Católica.

Famoso por ter causado durante a participação no reality A Fazenda 13, de 2021, Rico contou que agora faz parte do catolicismo porque paquerou um pastor da igreja evangélica, sendo expulso do templo religioso em seguida.

"Minha religião é evangélica. Eu não frequento a igreja hoje em dia, mas meus seguidores raízes sabem que eu já fui evangélico. Fui para a Igreja Batista e fui expulso porque estava paquerando o pastor. Mas enfim, minha religião é a evangélica e eu amo a doutrina. Nada contra outras religiões", revelou.

Ainda no bate-papo, Melquíades explicou que não tem mais segundas intenções com o pastor, que foi algo muito pontual da época que frequentava a igreja. Atualmente, o milionário está namorando com o influenciador Matheus Freire.