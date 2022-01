Rihanna está grávida do primeiro filho com rapper A$AP Rocky

A cantora Rihanna, 33 anos, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, informou a revista People.

O casal foi fotografado no final de semana, em Nova York, com a barriguinha de grávida da cantora à mostra. Em uma das imagens, A$AP aparece beijando a testa de Rihanna enquanto passam no Harlem, onde o rapper cresceu.

Em maio, o rapper falou do relacionamento com Rihanna em entrevista para a revista GQ. Ele chamou a cantora de "amor da minha vida". “É muito melhor quando você encontra a pessoa certa. Ela equivale a provavelmente, tipo, um milhão de outras", disse. "Acho que quando você sabe, sabe. Ela é a única", acrescentou.

Rihanna e o rapper se conhecem pelo menos desde 2012, quando ele trabalhou no remix de Cockiness. No ano seguinte, ele fez os shows de abertura em uma turnê de Rihanna nos EUA.

Em 2018, foram fotografados juntos em um desfile da Louis Vuitton em Paris. Em julho do ano passado, A$AP participou de uma campanha da Fenty Skin, empresa de cosméticos da cantora.