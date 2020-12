Rihanna está namorando com rapper A$AP Rocky, diz revista

A cantora Rihanna está namorando o rapper A$AP Rocky, segundo a revista People. Amigos de longa data, os dois vivem em meio a rumores de relacionamento há algum tempo.

Os dois foram flagrados em um jantar com amigos no último final de semana em Nova York pelo jornal New York Post, o que aumentou o burburinho. Segundo uma fonte da People, eles estão mesmo juntos.

A$AP chegou a abrir para shows da turnê "Diamonds", de Rihanna, em 2013, nos EUA. Ele também participou da campanha de lançamento da marca dela, a Fenty Skin, em julho de 2020.

Riri está solteira desde janeiro, após o término do namoro de 3 anos com o empresário saudita Hassan Jameel. Já A$AP namorou Kendall Jenner, 2017, e depois a modelo brasileira Daiane Sodré.