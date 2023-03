Rita Assemany será irmã de Julia Lemmertz e Murilo Benício na 2ª temporada de Justiça

(Acervo pessoal)

Rita Assemany com Manuela Dias autora da série Justiça

A atriz baiana Rita Assemany, que este ano comemora 43 anos de carreira, está no elenco da segunda temporada da série Justiça, que será exibida no segundo semestre pelo Globoplay. Na série, escrita pela também baiana Manuela Dias, com direção de Gustavo Fernandez (um dos diretores de Pantanal), Assemany integra o núcleo de uma família de Ceilândia, cidade satélite de Brasília, e interpreta a irmã dos personagens de Julia Lemmertz e Murilo Benício, primos da protagonista da história, a atriz Alice Wegmann. As gravações estão previstas para acontecer em Ceilândia (DF) e nos estúdios da Globo, no Rio, até julho próximo.

(Foto: Shirley Stolze/Divulgação)

Ricardo Castro está no projeto Curto-circuito - solos teatrais

Solos teatrais

Artistas consagrados da cena teatral baiana, como Rita Assemany, Caco Monteiro, Ricardo Castro, Zeca de Abreu, Ricardo Fagundes, Márcia Lima, Leno Sacramento e Maria Menezes, estão no projeto Curto Circuito – Solos Teatrais, um festival de espetáculos solo que começa no próximo dia 17 de março e vai até 15 de abril, todas as sextas e sábados, ocupando o Teatro Gregório de Mattos e os Espaços Boca de Brasa (Subúrbio 360, Cajazeiras, CEU de Valéria e no Teatro Sesi Itapagipe - Sala Leitieres Leite). A inciativa é da prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos.

(Divulgação)

Chef Ricardo Silva deixa o Carvão e segue com o Pi.zza e outros projetos

Novos caminhos

Após seis anos no comando da cozinha do Carvão, no Jardim Apipema, o chef Ricardo Silva se despede do restaurante especializado em carnes para focar na sua pizzaria, a Pi.zza, no Rio Vermelho, que deverá ser ampliada com um novo projeto: uma osteria urbana que deverá ser inaugurada em breve.

(Divulgação)

Marepe é um dos artistas baianos com obras na Pinacoteca de São Paulo

Arte contemporânea

Bené Fonteles, Emanoel Araújo, Marepe, Rommulo Vieira Conceição e Tiago Sant’Ana são alguns dos artistas baianos cujas obras integram a exposição mostra Chão da Praça: Obras do Acervo da Pinacoteca que marca a inauguração da principal sala expositiva da Pinacoteca Contemporânea de São Paulo. Com coordenação curatorial de Ana Maria Maia e Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 60 obras de artistas nacionais e estrangeiros cuja montagem é pautada pelo desejo de falar sobre territórios, encontros e narrativas de atravessamento. A mostra segue em cartaz na capital paulista até 30 de julho que vem.

Foto:Fabio Bouzas/Divulgação)

Liis Soares nas filmagens de Ó Paí Ó

Sintonia fina

Primeira brasileira a ganhar um prêmio no Festival de Sundance, Lílis Soares assina a direção de fotografia do filme Ó Paí, Ó 2. O longa dirigido por Viviane Ferreira marca a segunda parceria de Lílis com Viviane, com quem já dividiu o set anteriormente em O Dia de Jerusa, curta que representou o Brasil na mostra Short Film Corner do Festival de Cannes, em 2014. Ó Paí, Ó 2 é uma produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e chega ainda este ano aos cinemas.



Corre-corre

A Braskem vai promover a Go Green Eco Race, corrida de rua com ações educativas sobre a importância da reciclagem. O evento terá largada no Jardim de Alah, no próximo dia 19 de março. Durante o percurso, os quatro mil atletas serão apresentados a iniciativas conectadas pela sustentabilidade, sendo estimulados a descartar corretamente os resíduos em coletores disponibilizados ao longo da prova. O evento também terá uma edição na cidade de Porto Alegre (RS), no dia 2 de abril.

(Divulgação)

Gastão Neto(boné branco) na direção

Sucesso

E por falar em streaming, o Globoplay vai exibir a primeira temporada da série documental Bahia da Fé ao Profano, após o sucesso na TV Futura. A obra, dirigida pelo cineasta e jornalista Gastão Netto, foi dividida em seis episódios com média de 26 minutos de exibição cada um. O seriado mostra - por meio da visão dos participantes locais, turistas, historiadores, ambulantes, barraqueiros e religiosos - a história, as dificuldades, a fé, a religiosidade, o sincretismo e a convivência harmoniosa entre o sagrado e o profano, que marcam os eventos tradicionais da Bahia.

(Divulgação)

Emanuelle Araújo com o secretário de Turismo de Mata de S. João

Paraíso baiano

A paradisíaca praia de Santo Antônio, no Litoral Norte, será cenário de uma série estrelada pela cantora e atriz global Emanuelle Araújo, cujas gravações estão previstas para iniciar no próximo dia 11 de março. SPA das Tartarugas irá mostrar toda a beleza e encantos da localidade que pertence ao município de Mata de São João. Dirigida por José Araripe Júnior e produzida por Wiltonauar Moura, a primeira temporada da série será composta por 8 episódios, com 26 minutos cada, e será exibida num canal de streaming.