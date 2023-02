Rita Lee é internada em hospital de São Paulo

A cantora Rita Lee, de 75 anos, foi internada na madrugada desta sexta-feira (24), em São Paulo. A famosa deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein.

Ainda não foi passado nenhum boletim médico sobre o quadro da artista. A informação é que o estado de saúde dela é "extremamente delicado", segundo o portal Metrópoles.

Em abril do ano passado, o filho da cantora, Beto Lee, compartilhou uma foto no Instagram para revelar que a artista estava curada do câncer no pulmão.

“A cura da minha mãe me emocionou pra car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita", escreveu na publicação.