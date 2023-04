Rivais se unem contra ofensiva de ex-deputado pelo comando do PP na Bahia

A ofensiva do ex-deputado federal Ronaldo Carletto para tentar assumir o comando do PP na Bahia levou líderes das correntes de maior força na cúpula estadual da sigla a deixarem divergências de lado e se unirem contra ele. Cardeais pepistas ouvidos pela Satélite apontam que o contra-ataque conjunto a Carletto tem origem na descoberta das digitais do PT nas recentes movimentações do ex-parlamentar para viabilizar uma eventual candidatura única à presidência do diretório estadual do PP. “Ficou claro para a maioria das lideranças da legenda que ele está movido por interesses pessoais e costura sigilosamente um acordo (com o Palácio de Ondina) que inclui também cargos no governo de Jerônimo Rodrigues”, confidencia uma fonte influente do partido.

Cessar-fogo

Segundo a mesma fonte, a manobra de Carletto fez com que dois grupos adversários firmassem um pacto desidratá-lo no páreo. No caso, os Negromonte e os Leão, que dominam grande parte dos votos no PP baiano.

Vale o quanto pesa

Reservadamente, lideranças pepistas calculam que Ronaldo Carletto teria o apoio fechado de no máximo oito dos cerca de 60 dirigentes com direito a voto na disputa pelo controle do partido, que estava prevista para este mês, mas foi adiada por prazo indeterminado diante dos conflitos internos. Já os deputados federais João Leão e Mário Negromonte Júnior agregam, juntos, maioria folgada para definir o jogo. “Carletto tem consciência de que não possui poder de fogo sozinho, mas deve forçar a disputa mesmo assim. Sem consenso, vai ter bate-chapa. Aí ele será atropelado por Leão e Mário Júnior”, garante outro cacique da sigla.

Vingadores em ação

As articulações do ex-deputado para ganhar musculatura partidária esbarram ainda na revolta de líderes do PP com o que consideram “traição” de Carletto na sucessão estadual de 2022. Embora tivesse desistido de renovar o mandato na Câmara e entrado como primeiro suplente de senador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), ele virou alvo de críticas entre parlamentares do partido por ter virado as costas para a oposição durante a campanha eleitoral, enquanto tabelava na surdina com o bloco adversário.

Dedo no gatilho

O início da temporada em que o MST costuma realizar invasões em série a propriedades rurais, batizada pelo movimento de “Abril Vermelho”, intensificou a formação de grupos armados contratados por fazendeiros do Sul do estado. Em cidades como Ipiaú, Jequié, Ubatã, Itagibá, Ibirataia e Jitaúna, todas no Vale do Rio de Contas, produtores se associaram para montar equipes de segurança, cuja missão é impedir o acesso dos sem-terra a fazendas da região. Se necessário, à bala.

Das duas, uma

Um dos principais representantes do agro no Vale do Rio de Contas confirmou à coluna a criação conjunta de tropas privadas para repelir o MST. “Já que não adianta apelar ao governo estadual e suas forças policiais, os fazendeiros não têm outra opção”, disse.