Roberto Carlos cancela show que faria em junho na Praia do Forte

O cantor Roberto Carlos cancelou o show que iria realizar, entre os dias 09 e 13 de junho, no complexo hoteleiro Iberostar, em Praia do Forte. Através de comunicado, a assessoria do artista divulgou que o evento deverá acontecer no próximo ano, no período de 08 a 12 de junho de 2022 (na semana do Dia dos Namorados).



“Entendendo que a saúde e o bem estar de todos os participantes do Projeto Emoções deva ser nossa principal prioridade, seguimos adiante e buscando nos adaptar a esta nova realidade, oferecendo a todos a oportunidade de seguir conosco para o próximo ano, como parte da Família Emoções, superando este período com a certeza de que em breve estaremos todos juntos celebrando a 18ª edição do Projeto Emoções”, diz o comunicado oficial.



Em tempo: Roberto Carlos completa 80 anos no dia 19 de abril. Passará a data recolhido, em sua casa, no Rio de Janeiro.

Roberto Carlos farias shows entre 09 e 13 de junho em Praia do Forte (Foto: @caiogirardifotos/@sitealoalobahia)