Rock in Rio tem 25 antenas com 5G 'voando'; saiba mais

O 5G já é uma realidade em algumas das principais capitais do Brasil e a TIM fez questão de promover sua nova banda de internet móvel no maior festival de música do país. O Rock in Rio começou nessa sexta-feira (2) na capital fluminense e a operadora, que patrocina o evento, não economizou na velocidade.

Ao todo, foram instaladas 25 antenas de 5G na Cidade do Rock, onde ocorre o festival, Segundo a TIM, "boa parte da infraestrutura está dentro de caixas plotadas, que se misturam à cenografia do evento. Também foram instaladas pequenas antenas na estrutura dos palcos, inclusive no Palco Mundo".

O Rock in Rio será uma boa oportunidade para as pessoas que possuírem celulares compatíveis com a rede testar a baixa latência e a velocidade 100 vezes mais rápida que o 4G para fazer streamings e transmissões e também para quem está na gestão do Rock in Rio trabalhar com uma resposta melhor.

Segundo estimativas da TIM, 10% do tráfego no evento já deve acontecer em cima da rede 5G. "Cada área da Cidade do Rock foi trabalhada como uma microcidade, com estimativas de público e uso de indicadores para delimitar o espaço de cada antena e permitir a melhor experiência de uso, tanto no 5G quanto no 4G", informou a operadora.