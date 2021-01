Roda de samba virtual: Bloco Alvorada inicia comemorações pelos 46 anos

Na vanguarda dos blocos de samba do Carnaval de Salvador, o Alvorada começa uma série de três eventos que marcam o ciclo de 46 anos de existência no contexto da pandemia do novo coronavírus, além do projeto Memorial do Samba.

Na próxima sexta-feira(29), um encontro reúne fundadores para contar a história da fundação e evolução da entidade, já no dia 5 de fevereiro, a Roda de Samba sobre Diversidade promove o encontro de mulheres que fazem parte da trajetória da entidade, e no dia 12 de fevereiro, que seria a tradicional saída do bloco na sexta-feira de Carnaval, acontece a live musical.

Todas as atividades ocorrem com obediência aos protocolos das organizações da saúde e serão transmitidas ao vivo. A primeira live ‘Como tudo começou...’, às 19h, pelo canal do Youtube Alvorada Samba, terá a participação de gestores do bloco e artistas que são testemunhas da construção da entidade que tem foco na valorização da tradição do samba e de artistas locais. A apresentação será da jornalista Vânia Dias.



A roda do dia 5 de fevereiro, às 16h, pela plataforma Zoom, será com Juliana Ribeiro, Josiane Climaco e Raimunda Senna e Nadjara França destacando a valorização da mulher que sempre foi uma das premissas das ações da agremiação.



Já a live show, no dia 12 de fevereiro, quando seria o desfile no Carnaval de Salvador, começa às 19h, também pelo canal Alvorada Samba, com a ala de canto e grupo Bambeia. Desta vez, o ator do Bando de Teatro Olodum e associado do Alvorada, Jorge Whashington, irá apresentar o evento que também será transmitido pelo canal Alvorada Samba.

Religiosidade

Como todos os anos, Alvorada não deixou de cumprir as atividades religiosas que integram o calendário. Desde o tradicional caruru que foi distribuído em quentinhas e, este ano, como a missa no Rosário dos Pretos e a Lavagem do Gravatá. “Estamos mantendo as ações possíveis e com adequações como os suportes tecnológicos e criando condições de superação. Tudo isso priorizando o samba raiz. Samba no Alvorada não é opção, é regra. Ninguém pode falar de samba, sem falar do Alvorada”, disse o presidente do Alvorada, Vadinho França.

Histórico

Criado em 1975, por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o bloco é um dos patrimônios culturais da Bahia e o mais antigo bloco de samba a desfilar no carnaval da cidade. Como o primeiro bloco dedicado exclusivamente ao samba, desde 1975 tem contribuído para a permanência do ritmo na programação do carnaval, além de estimular o surgimento de outras agremiações e priorizar os artistas da terra.