Rodrigo Chagas não é mais o técnico do Vitória

Rodrigo Chagas não comanda mais o Vitória. O clube decidiu demitir o treinador após a derrota por 1x0 para o Náutico, lamentada na noite de segunda-feira (7), no Barradão. O jogo foi o primeiro do Leão como mandante na Série B do Brasileiro. Antes, na estreia da competição, havia empatado em 1x1 com o Guarani, em Campinas.

Entre esses jogos, o Vitória também perdeu para o Internacional, por 1x0, no Barradão, no primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (10), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para garantir a vaga no tempo regulamentar, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Triunfo do Vitória por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Ídolo do Vitória na época de jogador, Rodrigo Chagas treinava a equipe sub-20 do Leão até o ano passado, quando foi promovido a técnico interino entre a saída de Eduardo Barroca e a chegada de Mazola Júnior. Se saiu bem, ganhou a confiança da torcida e retornou ao comando do time, em dezembro, dessa vez já efetivado no cargo, após a demissão de Mazola Júnior.

Rodrigo iniciou a temporada 2021 à frente da equipe e participou da formação do elenco, mas não alcançou os objetivos traçados. Este ano, o Vitória chegou às semifinais da Copa do Nordeste, mas não conseguiu passar da fase classificatória do Campeonato Baiano.

Rodrigo Chagas comandou o Vitória em 34 partidas, sendo quatro delas como interino. Foram 13 triunfos, 14 empates e sete derrotas. O aproveitamento dele é de 52%.

O Vitória informou que Rodrigo Chagas foi desligado do cargo de treinador do time principal, mas segue como funcionário do clube. Ele vai tirar 30 dias de férias e não teve a nova função definida ainda.