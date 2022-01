Rodrigo é o novo Anjo da Semana no BBB

O participante do Big Brother Brasil 2022 Rodrigo conquistou, mais uma vez, o Anjo da Semana. A prova Amstel foi realizada na tarde deste sábado (29) e 15 brothers puderam participar da disputa. Os integrantes ainda não sabem, mas quem Rodrigo escolher para receber o colar da imunidade terá o poder de indicar alguém para o paredão na votação de domingo (30).

Desta vez, o monstro terá três participantes. Jade teve o pior desempenho na prova e, por isso, está no castigo. Ela tinha sido escolhida pelo líder Tiago para integrar o VIP, mas depois da derrota deste sábado voltará para xepa. Os outros dois integrantes do monstro são Paulo André e Brunna, escolhidos por Rodrigo.

Essa foi a segunda vez que Rodrigo conquistou o Anjo. Na primeira semana de confinamento, ele e Douglas venceram juntos uma super prova do Líder e do Anjo, sendo que Douglas ficou com a liderança e ele com o colar de Anjo.

Na hora da votação, Rodrigo escolheu Eliezer para ser imunizado, mas como naquela semana o anjo era autoimune o próprio Rodrigo permaneceu com o colar. Será que dessa vez ele vai escolher Eliezer de novo?