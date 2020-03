Rolê aleatório: MC Livinho vira jogador de futebol de time paulista

Por essa ninguém esperava. MC Livinho, que gravou músicas como "Hoje eu vou parar na gaiola" e "Cheguei para te amar", com Ivete Sangalo, agora também é jogador de futebol. O cantor foi anunciado como atleta do Audax de Osasco, em São Paulo, para disputar a série A2 do Campeonato Paulista.

No cartão de registro, consta que MC Livinho - nome artístico de Oliver Decesary Santos - foi contratado pelo time no dia 2 de março. No twitter, o assunto virou piada.

"Vai chamar a bola de novinha", brincaram alguns usuários. "Um dia temos notícia do Ronaldinho preso e no outro temos a notícia do MC Livinho jogador profissional do Audax", escreveu outro.

MC Livinho foi registrado como profissional no futebol. Agora ele também chamará a bola de novinha — Douglas di Lima (@dilimareal) March 7, 2020