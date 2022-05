Romeu e Julieta com um toque bem brasileiro

A companhia teatral Ateliê Voador estreia nesta quinta (19) na Sala do Coro do Teatro Castro Alves a montagem A Desafortunada História do Romance de Julieta e Romeu. A encenação, no entanto, traz um toque bem original: não é baseada no texto clássico de Willliam Shakespeare (1564-1616), mas se trata de uma mistura de três textos.

Djalma Thürler, que dirige e escreve a adaptação, explica: “Na verdade, Romeu e Julieta não é um texto original de Shakespeare. A história é muito mais antiga. [O italiano] Matteo Bandello escreveu uma novela e, mais tarde, [o inglês] Arthur Brooke escreveu um poema com a história dos Montéquios e Capuletos. Só depois, Shakespeare adaptou para o teatro. Então, nosso texto é uma soma desses três, além de um cordel brasileiro, escrito no século XIX”, explica.

O cordel a que Djalma se refere é de autoria de João Martins de Athayde, que acabou se tornando a base principal para a nova encenação. A montagem tem um tom meio carnavalesco, segundo o grupo, e é repleta de referências musicais brasileiras. Isso fica claro no repertório musical, que ficou sob responsabilidade de Cassius Cardoso.

Samba, funk, axé, galope e arrasta-pé são alguns dos ritmos presentes. Há ainda espaço para uma adaptação de Tonight, do musical West Side Story. O trabalho corporal dos atores Duda Woyda, Igor Epifânio, Jarbas Oliver, Leonardo Teles, Mariana Borges, Mariana Moreno e Talis Castro é assinado pelo bailarino e coreógrafo Leandro Oliveira.

Outra surpresa desta adaptação é que Julieta ganha um destaque maior que em outras versões mais conhecidas: “A nossa montagem enfatiza a figura da heroína, cujo primeiro amor transgressivo a torna uma rebelde. Julieta encarna a sede de vida mesmo imersa em um ambiente marcado pelo autoritarismo de um pai perverso, que impede qualquer possibilidade de alegria ou felicidade”, Segundo Djalma Thürler.

O espetáculo integra a 25ª edição do Cultura Inglesa Festival, que, pela primeira vez, tem parte da programação em Salvador. O texto foi criado especialmente para concorrer no edital do evento, em 2019, mas a pandemia adiou a estreia, que devia ter ocorrido em 2020. A Desafortunada História do Romance de Julieta e Romeu também marca os 20 anos da companhia Ateliê Voador, criada em 2002 e já tem 15 espetáculos no repertório.

SERVIÇO

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: De hoje a 12 de junho, de quinta a domingo, às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.