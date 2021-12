Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro: 'Temos muita ambição'

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno será o novo dono do Cruzeiro. O anúncio foi feito neste sábado tanto pelo hoje empresário quanto pelo presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado em São Paulo, neste sábado e comemorado pelo agora "dono" do clube mineiro.

"Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, ir ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição", disse Ronaldo.

O Cruzeiro confirmou também o acerto e disse que irá anunciar mais detalhes durante este sábado. Ronaldo Fenômeno será acionista majoritário do Cruzeiro SAF, constituída há duas semanas pelo clube. Nessa sexta, a compra pelo ex-atacante foi viabilizada por uma decisão realizada em assembleia pela Raposa.

Ronaldo atuou pelo Cruzeiro no começo da carreira, antes de ser vendido ao PSV, da Holanda, em 1994. Ele, atualmente, também é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros.

Pedro Mesquita, diretor da XP Investimentos, foi o responsável por conduzir a operação. De acordo com ele, ainda há acertos pendentes.

"O futebol no Brasil tem que mudar a forma de gestão. Ainda tem que resolver muitas coisas para concluir a operação. Tem uma dívida grande do Cruzeiro. A gente tem toda a tramitação, renegociação para fazer. Mas é um início da nova trajetória. Um projeto que vai colocar o Cruzeiro em outro patamar", disse.