Ronaldo tem dia de fã em encontro com Rayssa Leal: 'Fenômeno'

Rayssa Leal, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ganhou no último fim de semana a etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street. Mas os prêmios da skatista não param por aí. Nesta quarta-feira (1), ela recebeu um presente especial de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador está em São Paulo, se encontrou com a maranhense e fez um registro nas redes sociais.

Ídolos de diferentes gerações, Rayssa e Ronaldo têm como grande diferencial tornar suas conquistas um meio de apoio e incentivo para a prática de esporte, atraindo mais torcedores e fãs.

Rayssa presenteou Ronaldo com uma skate branco, com sua assinatura e uma dedicatória. Mas não saiu sem nenhum mimo, tendo recebido das mãos do ex-jogador de Real Madrid, Corinthians e Inter de Milão uma camisa da seleção brasileira e uma bola de futebol, ambas autografadas e com uma mensagem para a skatista.