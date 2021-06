Rui anuncia convocação de 611 reservistas da PM e 54 novos investigadores da Polícia Civil

Durante o Papo Correria desta terça-feira (15), o governador Rui Costa anunciou a convocação de 611 reservistas da Polícia Militar para voltarem a atuar em cargos não operacionais.



De acordo com o governador, a medida visa melhorar o trabalho da PM nas ruas, com a liberação de profissionais da ativa que atualmente atuam em regime administrativo. A lista dos convocados será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (16).



Ainda durante a transmissão ao vivo, o governador anunciou que 54 novos investigadores da Polícia Civil serão nomeados nesta quarta-feira (16). Com as nomeações, a área de segurança pública passa a contar com 237 novos profissionais somente no último ano, entre delegados, investigadores e escrivães.