Rui e Wagner apresentam a Lula nome da major Denice para disputar prefeitura

O nome da major Denice Santiago foi apresentado a Lula na última terça-feira pelo governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner como o preferido por eles para representar o PT na disputa pela Prefeitura de Salvador. Reservadamente, integrantes do partido dizem que a policial militar deve ser apresentada como pré-candidata pelo governador Rui Costa no próximo domingo (dia 2), durante os festejos em homenagem a Iemanjá.

Denice Santiago coordena há quase cinco anos a Ronda Maria da Penha, uma equipe especial de combate à violência contra as mulheres no estado baiano. Ela foi a segunda mulher promovida a major na história da PM baiana.

Embora o assunto não tenha sido divulgado oficialmente, Rui, Wagner e Eden Valadares, presidente do PT na Bahia, estiveram reunidos com Lula em São Paulo. Além deles, participaram da reunião, a presidente nacional do partido, Gleisi Hofmann, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o deputado federal José Guimarães (CE).

Líderes do PT na Bahia se reuniram com Lula em São Paulo (Foto: Reprodução do Twitter de Gleisi Hoffman)

No final da reunião, Gleisi postou uma foto do encontro em seu Twitter, com a seguinte legenda: "PT terá candidatura própria em Salvador e disputará as eleições em varias cidades da Bahia".

Durante o encontro, Rui e Wagner teriam informado a Lula que encontraram a candidata perfeita, de acordo com o relato de um dos participantes à Revista Veja.

O governador teria dito a Lula que encomendou pesquisas qualitativas para avaliar a popularidade de Denice Santiago entre os eleitores de Salvador. Rui teria se impressionado com os resultados que chegaram às suas mãos. Ao menos 30% dos entrevistados disseram que votariam na major da PM por acreditarem, equivocadamente, que ela era a criadora da Lei Maria da Penha, segundo a Veja.

Em conversas de bastidores, integrantes do PT dizem que a tendência é que Denice receba o convite para se filiar ao partido nos próximos dias. Procurada pela reportagem, ela não retornou os contatos.

Apesar dos apoios de peso, o nome de Denice terá que superar resistências dentro do PT.