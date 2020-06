Rupert Grint, de Harry Potter, cria 'império' de R$ 151 mi com imóveis

O ator Rupert Grint ficou famoso - e milionário - por conta de seu trabalho na franquia Harry Potter. Para adicionar mais algumas libras a seus cofres, o artista mostrou talento ao investir em imóveis. De acordo com o tabloide britânico The Sun, ele construiu um império de 24 milhões de libras, o equivalente a R$ 151 milhões.

Segundo a publicação, interpretar Ron Weasley na adaptação dos livros de J.K. Rowling renderam ainda mais para ele: 40 milhões de libras - R$ 250 milhões. E ele vem lucrando ainda mais apostando no mercado imobiliário. Em seu último movimento, ele adicionou 10,6 milhões de libras (R$ 66 milhões) ao seu patrimônio - resultando neste total de 24 milhões.

Uma fonte do The Sun afirmou que "seu portfólio está em cerca de 24 milhões de libras e crescendo cada vez mais. Ele começou com três propriedades comerciais. Ele é um investidor ousado e está comprando propriedades de alto padrão. Recentemente, comprou uma casa de 500 mil libras (R$ 3,1 milhões) e gastou mais 1,5 milhão de libras (R$ 9 milhões) em mais duas residências".

Em 2009, Rupert comprou uma mansão com seis quartos, piscina indoor, quadra de tênis, academia, sala de cinema, sala de jogos. Mas ele não a usa, diz o jornal, apesar de tê-la adquirido por 5,4 milhões de libras (R$ 34 milhões). O imóvel valorizou e é cotado em 6 milhões de libras (R$ 37 milhões) atualmente.

"Ele vem construindo com inteligência seu portfólio, e isso vai manter o dinheiro rolando pelo resto de sua vida", afirmou a fonte do The Sun.