Sabrina Parlatore: 'Por causa do câncer, fiquei dois anos sem menstruar'

A apresentadora e cantora Sabrina Parlatore, 45 anos, contou nesta quinta-feia (30) que teve uma menopausa precoce devido ao tratamento do câncer de mama.

"Aos 40 anos eu tive o câncer de mama, fiz um tratamento bastante agressivo e senti muitas alterações no meu corpo. Passei por 16 sessões de quimioterapia, 33 sessões de radioterapia. Durante a quimioterapia eu parei de menstruar", disse no Conexão VivaBem, no Uol.

Ela contou que ficou dois anos e oito meses sem menstruar. "Eu tive uma menopausa temporária e sofri muitos efeitos clássicos da menopausa, principalmente os fogachos. Realmente, é horroroso. Está frio, você está agasalhada, e começa a vir um calor, um suadouro embaixo da nuca, na cabeça, no peito, nas costas".

Os vários episódios por dia dessas ondas de calor foram muito incômodos, disse a artista. "É muito chato, horrível. Mas depois eu voltei a menstruar e comecei a sentir melhor."

Hoje, ela afirma que ama menstruar. "Rezo para que ela continue por muito tempo na minha vida, porque como eu tive a experiência de não menstruar no período do tratamento oncológico, eu sei o quão ruim é você ficar com uma baixa hormonal. Eu falo para as minhas amigas não reclamarem da menstruação, é uma benção".

Reposição hormonal

Por causa do histórico de câncer de mama, Sabrina disse que não pode fazer reposição hormonal, quando sua menopausa de fato vier. "É o que mais me preocupa, não poder contornar de forma fácil essa situação".

Sabrina disse que na época da menopausa temporária a acupuntura a ajudou muito. "Na quinta sessão eu não sentia mais os fogachos, me ajudou demais, melhorou muito. Depois de um tempinho fazendo voltei a menstruar, então não sei se realmente a menstruação viria de qualquer forma ou se a acupuntura foi levando a esse retorno da menstruação."