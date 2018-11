Sabrina Sato está prestes a dar à luz; internautas comemoram

Sabrina Sato, enfim, está prestes a ter Zoe nos braços. A bolsa da apresentadora estourou na tarde desta quarta-feira, 28, segundo confirmou a assessora dela ao E+, seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo. A apresentadora fez até vídeo de dancinha coreografada com o marido direto da maternidade pela noite.



A expectativa em torno do nascimento da primeira filha de Sabrina e do ator Duda Nagle era grande. Ela completou 41 semanas de gestação nesta quarta-feira.



No Twitter, o público está desejando boa sorte e comemorando, com brincadeiras, a iminente chegada de Zoe. "Após 10 anos de gravidez, Sabrina Sato dará a luz", brincou um seguidor.



Muitas personalidades estavam ansiosas para a chegada da menina. Anitta se destacou entre elas ao comentar as publicações de Sabrina com certa frequência.



"Menina, sonhei que sua filha nascia hoje. Faz uma força aí que sai", comentou a cantora na foto da apresentadora nesta quarta-feira.



Houve, inclusive, uma "aposta" para ver quem nascia primeiro: se a filha de Sabrina ou filho de Isis Valverde. Rael veio ao mundo primeiro na segunda-feira, 19.



Sabrina já estava com tudo preparado para o nascimento da filha.



No Instagram, ela compartilhou detalhes do quarto da pequena e chegou a criar uma playlist para dar à luz.



Entre as canções, estavam clássicos como Ellens Dritter Gesang, de Franz Schubert, além de Das Wohltemperierte Klavier e Cello Suite No.1, de Johann Sebastian Bach.