SAC Móvel chega ao Largo de Roma com serviços gratuitos só para mulheres

Uma boa notícia para as mulheres que moram no Largo de Roma, na Cidade Baixa, ou regiões adjacentes. O SAC Móvel está instalado no bairro e vai oferecer vários serviços, como RG, CPF, Antecedentes Criminais e Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Todos os serviços serão totalmente gratuitos.

A carreta chega ao local nesta sexta-feira (11) e permanece até segunda-feira (14). Os atendimentos ocorrerão todos os dias, de 8h às 17h, sempre por ordem de chegada. A ação do SAC Móvel faz parte da Feira Março Mulher, promovida pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

“É com muito amor e dedicação que estaremos juntos, de mãos dadas, para prestar serviços de cidadania às mulheres baianas nesta data tão especial”, ressaltou a coordenadora do SAC Móvel, Cimária Silva.

Para ter acesso aos serviços itinerantes ou nos próprios pontos fixos tradicionais, é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço), e estar sem sintomas gripais.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Serviço:

O quê: SAC Móvel

Local: Largo de Roma, na Cidade Baixa (em frente ao Hospital da Mulher)

Quanto: Gratuito

Período: 11 a 14 de março, de 8h às 17h