SAC retoma atendimento por ordem de chegada a partir da próxima quarta-feira (3)

O SAC retoma o atendimento por ordem de chegada a partir da próxima quarta-feira (3). A medida entra em vigor em todos os postos da Rede SAC, exceto os que funcionam em shoppings na capital (Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping), três na Região Metropolitana (Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho), além de dois no interior (Feira II e Conquista II). O objetivo principal da ação é ampliar a quantidade de cidadãos atendidos diariamente, facilitando o acesso das pessoas aos postos, sem precisar agendar pela internet.

Em Salvador, o atendimento por ordem de chegada vai acontecer nos postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu. No interior, será em 19 postos, incluindo Feira I e Conquista I. Todos os 43 Pontos SAC vão funcionar por ordem de chegada, assim como as três carretas do SAC Móvel. Vale ressaltar que os atendimentos que já haviam sido agendados, através do SAC Digital, estão mantidos, mesmo com a adoção do novo procedimento. Por enquanto, as cotas estarão distribuídas entre atendimentos por ordem de chegada e agendados.

Com o retorno do atendimento por ordem de chegada, a Rede SAC mantém todos os cuidados sanitários no combate ao novo coronavírus. "Vamos atuar com empenho para reforçar as medidas necessárias de higienização e controle do distanciamento entre as pessoas, evitando aglomeração nas salas de espera e nas recepções. A expectativa é que o fluxo do atendimento em todos os postos da Rede SAC ocorra com segurança e tranquilidade", destaca o superintendente do SAC, Flávio Barbosa.

Vale ressaltar que, para aqueles cidadãos que optarem pelo agendamento, a orientação é escolher os postos SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, na capital; ou Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho, na RMS, além de Feira II e Conquista II, no interior. A marcação continua sendo feita através do SAC Digital, através do aplicativo ou da internet (www.sacdigital.ba.gov.br). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).